Ocenaudio - отличный бесплатный аудиоредактор и анализатор с достаточно большим набором готовых эффектов и фильтров для быстрого и качественного преобразования звукового файла. Программой поддерживаются все самые популярные форматы аудио: MP3, WAV, OGG, MP4, RAW, CAF и другие.
Отличительной особенностью Ocenaudio от других редакторов является простота и доступность использования, а также качественный во всех смыслах интерфейс. Загрузив файл, Вы увидите его спектрограмму, можете познакомиться с различной информацией о нем и конечно же приступить к редактированию. Удобно, что все вносимые изменения сразу же применяются, и Вы можете откорректировать тот или иной эффект.
Что касается самих преобразований, то тут есть фильтры высоких и низких частот, амплитудное редактирование, динамическая обработка, 11- и 31-полосный эквалайзеры, задержка звучания, нормализация и многое другое. В целом, функционал Ocenaudio достаточно разнообразен и способен удовлетворить запросы самых взыскательных пользователей.
Безупречно-удобная программа для редактирования звука. (+VTS !) | | Ответить
Владимир про ocenaudio 3.0.7 [26-02-2016]
Установил... обрезал... сохранил... все просто до немогу!!! | 1 | Ответить
Syringa про ocenaudio 2.0.16 build 7900 [11-02-2016]
Мне-то и надо вырезать кусочек любимого рингтона - отличная программа ! никаких замарочек , просто и понятно, даже фуфлогонам должно быть понятно)))) | | Ответить
NUBIK про ocenaudio 2.0.16 build 7900 [03-12-2015]
Просто, удобно и быстро. Как конвертеру вооще цены нету. | | Ответить
Алидем про ocenaudio 2.0.16 build 7900 [03-09-2015]
Искал программу для создания рингтонов из любимых треков и остановился на этой. Очень проста в использовании, выделил произвольную часть трека и одним кликом из этого отрезка создаешь новый файл. Не знаю, как для других целей, но мне очень подошла, нарезать ринги - легко! | | Ответить