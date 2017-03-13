ocenaudio для Windows

ocenaudio 3.2.5

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Описание ocenaudio 3.2.5Описание   Скачать ocenaudio 3.2.5СКАЧАТЬ (31,71 Мб) Скриншоты ocenaudio 3.2.5Скриншоты (8)   Статистика ocenaudio 3.2.5Статистика   Отзывы о ocenaudio 3.2.5Отзывы (8)  
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3.44 из 5, всего оценок - 9
  • Рейтинг программы - 3.44 из 5
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Ocenaudio - отличный бесплатный аудиоредактор и анализатор с достаточно большим набором готовых эффектов и фильтров для быстрого и качественного преобразования звукового файла. Программой поддерживаются все самые популярные форматы аудио: MP3, WAV, OGG, MP4, RAW, CAF и другие.

Отличительной особенностью Ocenaudio от других редакторов является простота и доступность использования, а также качественный во всех смыслах интерфейс. Загрузив файл, Вы увидите его спектрограмму, можете познакомиться с различной информацией о нем и конечно же приступить к редактированию. Удобно, что все вносимые изменения сразу же применяются, и Вы можете откорректировать тот или иной эффект.

Что касается самих преобразований, то тут есть фильтры высоких и низких частот, амплитудное редактирование, динамическая обработка, 11- и 31-полосный эквалайзеры, задержка звучания, нормализация и многое другое. В целом, функционал Ocenaudio достаточно разнообразен и способен удовлетворить запросы самых взыскательных пользователей.

Что нового в ocenaudio 3.2.5?
  • Исправлены ошибки.
Скриншоты ocenaudio:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 6 749
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы аудио

Отзывы о программе ocenaudio

Spacenico про ocenaudio 3.1.5 [30-07-2016]

Безупречно-удобная программа для редактирования звука. (+VTS !)
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Владимир про ocenaudio 3.0.7 [26-02-2016]

Установил... обрезал... сохранил... все просто до немогу!!!
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Syringa про ocenaudio 2.0.16 build 7900 [11-02-2016]

Мне-то и надо вырезать кусочек любимого рингтона - отличная программа ! никаких замарочек , просто и понятно, даже фуфлогонам должно быть понятно))))
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NUBIK про ocenaudio 2.0.16 build 7900 [03-12-2015]

Просто, удобно и быстро. Как конвертеру вооще цены нету.
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Алидем про ocenaudio 2.0.16 build 7900 [03-09-2015]

Искал программу для создания рингтонов из любимых треков и остановился на этой. Очень проста в использовании, выделил произвольную часть трека и одним кликом из этого отрезка создаешь новый файл. Не знаю, как для других целей, но мне очень подошла, нарезать ринги - легко!
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