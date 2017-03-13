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3.44 из 5, всего оценок - 9 Рейтинг программы - 3.44 из 5

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5 Ocenaudio - отличный бесплатный аудиоредактор и анализатор с достаточно большим набором готовых эффектов и фильтров для быстрого и качественного преобразования звукового файла. Программой поддерживаются все самые популярные форматы аудио: MP3, WAV, OGG, MP4, RAW, CAF и другие.



Отличительной особенностью Ocenaudio от других редакторов является простота и доступность использования, а также качественный во всех смыслах интерфейс. Загрузив файл, Вы увидите его спектрограмму, можете познакомиться с различной информацией о нем и конечно же приступить к редактированию. Удобно, что все вносимые изменения сразу же применяются, и Вы можете откорректировать тот или иной эффект.



Что касается самих преобразований, то тут есть фильтры высоких и низких частот, амплитудное редактирование, динамическая обработка, 11- и 31-полосный эквалайзеры, задержка звучания, нормализация и многое другое. В целом, функционал Ocenaudio достаточно разнообразен и способен удовлетворить запросы самых взыскательных пользователей. Что нового в ocenaudio 3.2.5?

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