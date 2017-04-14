MSI Afterburner 4.3.0 Final MSI Afterburner - настоящая находка для истинного оверклокера, с помощью которой можно осуществлять разгон видеокарт NVIDIA и AMD. Утилита включает в себя инструменты для регулировки скорости вращения вентиляторов, напряжения питания GPU и видеопамяти AVG PC Tuneup 16.74.2.60831 AVG PC Tuneup - отличный инструмент, который поможет увеличить производительность ПК, очистить диск от мусора, повысить быстродействие и скорость работы системы. Предлагает мощные средства для настройки, в комплект которых входит более 35 полезных функций CCleaner Portable 5.28.6005 CCleaner Portable - портативная (переносная, не требующая инсталляции на компьютер) версия утилиты CCleaner для чистки системного мусора

CCleaner 5.28.6005 CCleaner - популярное приложение для оптимизации ПК, чистки реестра и удаления различного мусора из системы. Освобождает пространство на жестких дисках, благодаря чему ваш компьютер станет работать заметно быстрее и стабильнее Mem Reduct 3.2 Mem Reduct - небольшая портативная утилита, которая позволяет высвободить до 25% используемой памяти, улучшив тем самым быстродействие и отклик системы. Дает возможность получить доступ к детальной информации об используемой памяти ParkControl 1.2.5.2 ParkControl - простенькая бесплатная утилита, которая позволяет настраивать отдельные параметры центрального процессора для наилучшей производительности вашего компьютера