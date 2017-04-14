Avira System Speedup для Windows

Avira System Speedup 3.5.0.5091

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Описание Avira System Speedup 3.5.0.5091Описание   Скачать Avira System Speedup 3.5.0.5091СКАЧАТЬ (12,99 Мб) Скриншоты Avira System Speedup 3.5.0.5091Скриншоты (17)   Статистика Avira System Speedup 3.5.0.5091Статистика   Отзывы о Avira System Speedup 3.5.0.5091Отзывы (0)  
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4.50 из 5, всего оценок - 2
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Avira System Speedup - набор инструментов для комплексной оптимизации и настройки ПК. Позволяет увеличить производительность и быстродействие системы, а также в автоматическом режиме поддерживать ее оптимальное состояние. Проводит работу по тщательному удалению неиспользуемых программ, файлов, оптимизирует работу Windows, в результате достигается быстрая, безошибочная, высокопроизводительная работа системы.

Возможности программы:

  • Снижает нагрузку на компьютер. System Cleanup включает полный набор инструментов, воспользовавшись которыми можно быстро и безопасно очистить жесткий диск компьютера от ненужных файлов. Можно освободить значительное пространство на жестком диске, удалив ненужный «мусор», воспользовавшись инструментами Junk Files Cleaner, Registry Cleaner, Smart Defragmenter. Также пользователи могут применить утилиту Privacy Cleaner для удаления следов веб-серфинга в интернете.
  • Улучшает защиту ваших личных данных, избавляя вас от ненужных и устаревших записей. File Encryption позволяет ограничить доступ к файлам посторонним людям, File Shredder и Disk Wiper позволяют вам обрести уверенность в том, что удаленные файлы с вашего компьютера не смогут быть восстановлены. Инструмент Uninstaller позволяет безвозвратно удалять приложения, которые занимают лишнее место на компьютере и могут стать причиной неполадок в будущем.
  • Оптимизирует переключение между приложениям, работающими в фоновом режиме, что ведет к работе без «зависаний». Инструменты System Optimizer вместе с Process Manager и Service Manager оптимизируют работу запущенных в фоновом режиме процессов. Startup Manager позволяет уменьшить время загрузки, выставить ограничение по количеству единовременно запущенных задач на Windows.
  • Утилита Disk Doctor позволяет провести диагностику, найти проблемы, осуществить ремонт возникающих ошибок жесткого диска.
  • Диск Analyzer выявляет различные возможности по оптимизации использования дискового пространства.
  • Drivers позволяет отслеживать работу операционной системы, ее влияние на работу аппаратного обеспечения, снизить риск аппаратного сбоя.
  • Интуитивно понятная оценка состояния вашего компьютера.
  • Встроенный планировщик Avira System Speedup.
  • Подходит для новичков и для экспертов. Новички смогут произвести оптимизацию системы одним кликом мышки. Опытные пользователи смогут воспользоваться расширенными настройками, в том числе настройки удаления временных файлов, дефрагментатора реестра, блокировщика файловых копий, мастера загрузочной записи резервного копирования и др.
Что нового в Avira System Speedup 3.5.0.5091?
  • Улучшена локализация.
  • Исправлены ошибки оптимизации запуска.
  • Другие незначительны исправления.
Скриншоты Avira System Speedup:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)6 / 1 588
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыНастройка, оптимизация

Отзывы о программе Avira System Speedup

Admin

Отзывов о программе Avira System Speedup 3.5.0.5091 пока нет, можете добавить...

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