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Glary Disk Cleaner для Windows

Glary Disk Cleaner 5.0.1.111

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Описание Glary Disk Cleaner 5.0.1.111Описание   Скачать Glary Disk Cleaner 5.0.1.111СКАЧАТЬ (5,69 Мб) Скриншоты Glary Disk Cleaner 5.0.1.111Скриншоты (4)   Статистика Glary Disk Cleaner 5.0.1.111Статистика   Отзывы о Glary Disk Cleaner 5.0.1.111Отзывы (0)  
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4.00 из 5, всего оценок - 4
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Glary Disk Cleaner - одно из самых простых решений для очистки Вашего ПК от различных мусорных файлов, которые остаются после работы браузеров, неправильного удаления приложений и обновления системы Windows. Этот инструмент рассчитан специально на неопытных пользователей, не обладающих глубокими познаниями в обслуживании ПК. Для этого программа реализована в простом и понятном интерфейсе с минимумом настроек.

Все что нужно - выбрать в левой части программы разделы, которые необходимо проанализировать и очистить в них ненужные данные. Далее запускайте сканирование, ждать проверки долго не придется - уже через несколько секунд перед Вами будет информация о том, сколько места на Вашем жестком диске может быть освобождено. Иногда эта цифра может быть достаточно большой, что говорит о большой замусоренности системы. Все эти "лишние" файлы тормозят работу ПК, ухудшают производительность и влияют на общую стабильность. Очистите мусор и Вы избавитесь от множества проблем с компьютером.

Поддерживается настройка типов файлов для игнорирования при очистке. Все проделанные операции доступны в разделе Истории, где указана дата и объем высвобожденного места на диске.

Основные разделы очистки с помощью Glary Disk Cleaner:

  • временные файлы системы,
  • неверные ярлыки меню "Пуск",
  • корзина,
  • обновления Windows,
  • кэш шрифтов,
  • системный журнал,
  • браузеры (Mozilla Firefox, Google Chrome, IE, Safari) - кэш, история, временные файлы,
  • приложения на ПК.
Скриншоты Glary Disk Cleaner:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 2 346
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыОчистка диска

Отзывы о программе Glary Disk Cleaner

Admin

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