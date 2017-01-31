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AIMP для Android

AIMP 2.50 Build 328 для Android

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Описание AIMP 2.50 Build 328 для AndroidОписание   Скачать AIMP 2.50 Build 328 для AndroidСКАЧАТЬ (4,7 Мб) Скриншоты AIMP 2.50 Build 328 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика AIMP 2.50 Build 328 для AndroidСтатистика   Отзывы о AIMP 2.50 Build 328 для AndroidОтзывы (5)  
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5.00 из 5, всего оценок - 7
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
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AIMP - популярный многофункциональный аудиоплеер для Android. AIMP для Android работает со всеми популярными аудио форматами: mp3, wav, ogg, flac, mp4, ape и др. Есть возможность импорта / экспорта плейлистов.

Приложение имеет 10-и полосной эквалайзер, позволяющий изменять звучание до наилучшего качества. Также имеются стандартные заготовки для некоторых типов музыки.

Возможности AIMP:

  • Поддерживаемые форматы: .APE, .MP3, .WAV, .OGG, .MPGA, .UMX, .MOD, .MO3, .WV .IT, .S3M, .MTM, .XM, .FLAC, .MP4, .M4A, .M4B, .MPC, .AAC, .OPUS.
  • Поддержка файлов разметки CUE.
  • 8-ми полосный эквалайзер.
  • Импорт / экспорт плейлистов: .AIMPBPL, .M3U, .M3U8.
  • Автоматическое определение кодировки данных в тегах.
  • Поддержка обложек альбома (из тегов / из папки с файлом).
  • Возможность выборочного добавления файлов / папок в плейлист.
  • Возможность быстрого добавления всей музыки с SD-карт.
  • Возможность сортировка файлов в плейлисте по шаблону / вручную.
  • Возможность группировки файлов в плейлисте по шаблону / вручную.
  • Возможность поиска по плейлисту в режиме фильтрации.
  • Возможность физического удаления файла.
  • Возможность повтора плейлиста / повтора трека / проигрывания плейлиста без повтора.
  • Последовательное проигрывание треков / проигрывание вразнобой.
  • Воспроизведение музыки из файловых менеджеров.
  • Управление с гарнитуры.
  • Управление из "шторки" (для Android v3.0 и новее).
  • Интеграция с экраном блокировки (для Android v4.0 и новее).
  • Виджет для рабочего стола.
  • Виджет для экрана блокировки (для Android v4.2 и новее).
Что нового в AIMP 2.50 Build 328 для Android?
  • Поддержка пользовательских тем оформления.
  • Поддержка закладок.
  • Поддержка пользовательской очереди воспроизведения.
  • Переподключение к интернет-радиостанции при потере соединения.
  • Диалог с информацией о проигрываемом файле.
  • Управление скоростью воспроизведения.
  • Возможность сворачивания групп в плейлисте.
  • Возможность настройки внешнего вида и прозрачности виджетов.
  • Расширены возможности сортировки треков в плейлисте.
  • Расширены настройки работы с гарнитурой.
  • Убрана функция будильника.
Скриншоты AIMP:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)5 / 11 581
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПлееры
 Программа AIMP отмечена редакцией SoftPortal.com

Отзывы о программе AIMP

Оксана про AIMP 2.00 build 289 для Android [22-01-2017]

Хороший ПРОСТОЙ плеер!. весит всего 4,25 Мб, а работает чётче многих сложных и громоздких. Ставить пришлось потому, что мой смарт Archos 50 Helium+ оказался не оборудован штатным (о как!). В отличие от nrg 1_1_7, mixzing 4_3_1, foobar2000, =AIMP воспроизводит музыку с SD так же беспроблемно, как и с внутреннего хранилища. Так что я его залью даже на 2-ой смарт Philiips s396 (на котором штатник вроде нормальный). Очень рада, что не поленилась перепробовать разные плеера. И даже не жалко было бы разработчикам AIMP`a денежку заплатить)) это надо -"убрать" стандартный плеер моего обожаемого "филипса" (который некоторые русские названия пишет-таки каракулями).
СПАСИБО !! дизайн, кстати, мне даже нравится - на фоне многих мрачных/корявых =elegans!
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Дорофей про AIMP 2.00 build 289 для Android [22-11-2016]

Вадиму: Про скины что-нибудь слышал? Если нет, зайди на форум сторонников AIMPa.
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вадим про AIMP 1.02 Build 174 для Android [14-06-2015]

Сменил телефон и один хрен скачаю ибо халява. )
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и опять я ) Вадим про AIMP 1.00 RC 5 Build 164 для Android [09-03-2015]

Сначала о минусах : не доработан как на компе и вид топорный но плюс в том что без геморойный и бесплатный ) работает исправно. А вот разработчикам за топорность в облике плеера так и хочется по коже дать. Блин винами когда появился Ито лучше был . Но я его несмотря на ужасный вид всеровно рекомендую за простоту.
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и опять я :) вадим про AIMP 1.00 RC 5 Build 164 для Android [25-02-2015]

Ну что тут можно сказать: прога работает также отлично как и на компе на пять баллов но есть один существенный недостаток это её внешний вид :( страшненькая ! Надеюсь облик доработают.
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