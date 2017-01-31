AIMP - популярный многофункциональный аудиоплеер для Android. AIMP для Android работает со всеми популярными аудио форматами: mp3, wav, ogg, flac, mp4, ape и др. Есть возможность импорта / экспорта плейлистов.
Приложение имеет 10-и полосной эквалайзер, позволяющий изменять звучание до наилучшего качества. Также имеются стандартные заготовки для некоторых типов музыки.
Оксана про AIMP 2.00 build 289 для Android [22-01-2017]
Хороший ПРОСТОЙ плеер!. весит всего 4,25 Мб, а работает чётче многих сложных и громоздких. Ставить пришлось потому, что мой смарт Archos 50 Helium+ оказался не оборудован штатным (о как!). В отличие от nrg 1_1_7, mixzing 4_3_1, foobar2000, =AIMP воспроизводит музыку с SD так же беспроблемно, как и с внутреннего хранилища. Так что я его залью даже на 2-ой смарт Philiips s396 (на котором штатник вроде нормальный). Очень рада, что не поленилась перепробовать разные плеера. И даже не жалко было бы разработчикам AIMP`a денежку заплатить)) это надо -"убрать" стандартный плеер моего обожаемого "филипса" (который некоторые русские названия пишет-таки каракулями).
СПАСИБО !! дизайн, кстати, мне даже нравится - на фоне многих мрачных/корявых =elegans! | | Ответить
Дорофей про AIMP 2.00 build 289 для Android [22-11-2016]
Вадиму: Про скины что-нибудь слышал? Если нет, зайди на форум сторонников AIMPa. | | Ответить
вадим про AIMP 1.02 Build 174 для Android [14-06-2015]
Сменил телефон и один хрен скачаю ибо халява. ) | 1 | Ответить
и опять я ) Вадим про AIMP 1.00 RC 5 Build 164 для Android [09-03-2015]
Сначала о минусах : не доработан как на компе и вид топорный но плюс в том что без геморойный и бесплатный ) работает исправно. А вот разработчикам за топорность в облике плеера так и хочется по коже дать. Блин винами когда появился Ито лучше был . Но я его несмотря на ужасный вид всеровно рекомендую за простоту. | 1 | Ответить
и опять я :) вадим про AIMP 1.00 RC 5 Build 164 для Android [25-02-2015]
Ну что тут можно сказать: прога работает также отлично как и на компе на пять баллов но есть один существенный недостаток это её внешний вид :( страшненькая ! Надеюсь облик доработают. | 1 | Ответить