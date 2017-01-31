AIMP 2.50 Build 328 для Android Описание СКАЧАТЬ ( 4,7 Мб) Скриншоты (8) Статистика Отзывы (5) Оцените программу!

5.00 из 5, всего оценок - 7 Рейтинг программы - 5.00 из 5

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5 AIMP - популярный многофункциональный аудиоплеер для Android. AIMP для Android работает со всеми популярными аудио форматами: mp3, wav, ogg, flac, mp4, ape и др. Есть возможность импорта / экспорта плейлистов. Приложение имеет 10-и полосной эквалайзер, позволяющий изменять звучание до наилучшего качества. Также имеются стандартные заготовки для некоторых типов музыки. Возможности AIMP: Поддерживаемые форматы: .APE, .MP3, .WAV, .OGG, .MPGA, .UMX, .MOD, .MO3, .WV .IT, .S3M, .MTM, .XM, .FLAC, .MP4, .M4A, .M4B, .MPC, .AAC, .OPUS.

Поддержка файлов разметки CUE.

8-ми полосный эквалайзер.

Импорт / экспорт плейлистов: .AIMPBPL, .M3U, .M3U8.

Автоматическое определение кодировки данных в тегах.

Поддержка обложек альбома (из тегов / из папки с файлом).

Возможность выборочного добавления файлов / папок в плейлист.

Возможность быстрого добавления всей музыки с SD-карт.

Возможность сортировка файлов в плейлисте по шаблону / вручную.

Возможность группировки файлов в плейлисте по шаблону / вручную.

Возможность поиска по плейлисту в режиме фильтрации.

Возможность физического удаления файла.

Возможность повтора плейлиста / повтора трека / проигрывания плейлиста без повтора.

Последовательное проигрывание треков / проигрывание вразнобой.

Воспроизведение музыки из файловых менеджеров.

Управление с гарнитуры.

Управление из "шторки" (для Android v3.0 и новее).

Интеграция с экраном блокировки (для Android v4.0 и новее).

Виджет для рабочего стола.

Виджет для экрана блокировки (для Android v4.2 и новее). AIMP для Windows Что нового в AIMP 2.50 Build 328 для Android?

Поддержка пользовательских тем оформления.

Поддержка закладок.

Поддержка пользовательской очереди воспроизведения.

Переподключение к интернет-радиостанции при потере соединения.

Диалог с информацией о проигрываемом файле.

Управление скоростью воспроизведения.

Возможность сворачивания групп в плейлисте.

Возможность настройки внешнего вида и прозрачности виджетов.

Расширены возможности сортировки треков в плейлисте.

Расширены настройки работы с гарнитурой.

Убрана функция будильника. Скриншоты AIMP: Статус программы Бесплатная Операционка Android 3.x, 4.x, 5.x Интерфейс Английский, Русский Закачек (сегодня/всего) 5 / 11 581 Разработчик Artem Izmaylov Последнее обновление 31.01.2017 (Сообщить о новой версии) Категории программы Плееры Отзывы о программе AIMP Оксана Хороший ПРОСТОЙ плеер!. весит всего 4,25 Мб, а работает чётче многих сложных и громоздких. Ставить пришлось потому, что мой смарт Archos 50 Helium+ оказался не оборудован штатным (о как!). В отличие от nrg 1_1_7, mixzing 4_3_1, foobar2000, =AIMP воспроизводит музыку с SD так же беспроблемно, как и с внутреннего хранилища. Так что я его залью даже на 2-ой смарт Philiips s396 (на котором штатник вроде нормальный). Очень рада, что не поленилась перепробовать разные плеера. И даже не жалко было бы разработчикам AIMP`a денежку заплатить)) это надо -"убрать" стандартный плеер моего обожаемого "филипса" (который некоторые русские названия пишет-таки каракулями).

СПАСИБО !! дизайн, кстати, мне даже нравится - на фоне многих мрачных/корявых =elegans!

| | Ответить Дорофей Вадиму: Про скины что-нибудь слышал? Если нет, зайди на форум сторонников AIMPa.

| | Ответить вадим Сменил телефон и один хрен скачаю ибо халява. )

| 1 | Ответить и опять я ) Вадим Сначала о минусах : не доработан как на компе и вид топорный но плюс в том что без геморойный и бесплатный ) работает исправно. А вот разработчикам за топорность в облике плеера так и хочется по коже дать. Блин винами когда появился Ито лучше был . Но я его несмотря на ужасный вид всеровно рекомендую за простоту.

| 1 | Ответить и опять я :) вадим Ну что тут можно сказать: прога работает также отлично как и на компе на пять баллов но есть один существенный недостаток это её внешний вид :( страшненькая ! Надеюсь облик доработают.

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