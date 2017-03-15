ooVoo для Android

ooVoo 3.1.6 для Android

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Описание ooVoo 3.1.6 для AndroidОписание   Скачать ooVoo 3.1.6 для AndroidСКАЧАТЬ (52,44 Мб) Скриншоты ooVoo 3.1.6 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика ooVoo 3.1.6 для AndroidСтатистика   Отзывы о ooVoo 3.1.6 для AndroidОтзывы (1)  
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ooVoo - популярный видеочат для Android, с помощью которого вы можете выполнять бесплатные видеозвонки, голосовые звонки и отправлять сообщения в текстовых чатах, чтобы легко общаться с друзьями и семьей. Позволяет создавать групповой видеочат, в который можно добавить до 12 участников, отправлять мгновенные текстовые сообщения друзьям, даже во время звонка, обмениваться видео и фото сообщениями.

Приложение предлагает широкий набор инструментов для того, чтобы сделать ваше общение с друзьями незабываемым. Особое внимание уделяется качеству и передачи видео и звука. Технология обработки видео ConnectionLock автоматически определяет скорость подключения и корректирует с учетом этого работу приложения для обеспечения бесперебойной связи.

Особенности ooVoo:

  • Бесплатные групповые видеозвонки высокой четкости.
  • Возможность звонить другим пользователям ooVoo бесплатно или на сотовые и стационарные телефоны по недорогим тарифам.
  • Поиск и приглашение друзей через электронную почту, Facebook и Twitter, а также вашему личному списку контактов.
  • Видеоконференция на 4 участника. Позволяет одновременно видеть до четырех друзей во время группового видеозвонка. Если в беседе принимает участие более четырех человек, то изображения остальных собеседников выводятся в аватарах внизу экрана видеозвонка, и ooVoo позволяет легко перейти к экрану с нужным собеседником.
  • Видеостатус ooVie. Возможность записать ooVie продолжительностью до 21 секунды и разместить видеосообщение в своем профиле на главном экране.
  • ТОП-5. Мгновенный доступ к топ-друзьям - удобные кнопки для быстрого доступа в одно касание расположены прямо на главном экране.
  • Видеосообщения для друзей продолжительностью до 5 минут, если на данный момент они не могут ответить на ваш звонок. Также видеосообщения можно загрузить в социальные сети.
  • Красочные, творческие фильтры для оформления видео в ходе вызова и возможность записи видео.
  • В разделе Мои медиафайлы вы найдете все видео и фото, созданные вами, и все видео и фото, отправленные вам друзьями.
  • С помощью параметров конфиденциальности вы сможете полностью контролировать свой круг общения в ooVoo.
  • Центр сообщений, где хранятся все ваши действия: обновления, разговоры и сообщения.
  • Просмотр истории разговоров и сообщений и повторные звонки нажатием одной кнопки.
  • Видео с технологией SuperClear подстраивается при потере пакетов в ходе видеозвонков по каналам с низкой пропускной способностью, что позволяет вести высококачественный видеочат через мобильную сеть без увеличения использования данных.
  • Высокое разрешение видео для чатов «один-на-один» на WiFi для самых популярных Android-устройств.
  • Устранение эхо для получения кристально чистого звука во время видео-чатов.
  • Облачные серверы CloudCall Processing обеспечивают максимальное качество видеосвязи с любого устройства.
Что нового в ooVoo 3.1.6 для Android?
  • Исправлены ошибки.
Скриншоты ooVoo:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)3 / 1 465
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыТелефония, GSM - ICQ, чаты, пейджеры

Отзывы о программе ooVoo

с нашей простой деревни про ooVoo 2.2.6 для Android [10-01-2015]

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