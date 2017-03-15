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5 ooVoo - популярный видеочат для Android, с помощью которого вы можете выполнять бесплатные видеозвонки, голосовые звонки и отправлять сообщения в текстовых чатах, чтобы легко общаться с друзьями и семьей. Позволяет создавать групповой видеочат, в который можно добавить до 12 участников, отправлять мгновенные текстовые сообщения друзьям, даже во время звонка, обмениваться видео и фото сообщениями. Приложение предлагает широкий набор инструментов для того, чтобы сделать ваше общение с друзьями незабываемым. Особое внимание уделяется качеству и передачи видео и звука. Технология обработки видео ConnectionLock автоматически определяет скорость подключения и корректирует с учетом этого работу приложения для обеспечения бесперебойной связи. Особенности ooVoo: Бесплатные групповые видеозвонки высокой четкости.

Возможность звонить другим пользователям ooVoo бесплатно или на сотовые и стационарные телефоны по недорогим тарифам.

Поиск и приглашение друзей через электронную почту, Facebook и Twitter, а также вашему личному списку контактов.

Видеоконференция на 4 участника. Позволяет одновременно видеть до четырех друзей во время группового видеозвонка. Если в беседе принимает участие более четырех человек, то изображения остальных собеседников выводятся в аватарах внизу экрана видеозвонка, и ooVoo позволяет легко перейти к экрану с нужным собеседником.

Видеостатус ooVie. Возможность записать ooVie продолжительностью до 21 секунды и разместить видеосообщение в своем профиле на главном экране.

ТОП-5. Мгновенный доступ к топ-друзьям - удобные кнопки для быстрого доступа в одно касание расположены прямо на главном экране.

Видеосообщения для друзей продолжительностью до 5 минут, если на данный момент они не могут ответить на ваш звонок. Также видеосообщения можно загрузить в социальные сети.

Красочные, творческие фильтры для оформления видео в ходе вызова и возможность записи видео.

В разделе Мои медиафайлы вы найдете все видео и фото, созданные вами, и все видео и фото, отправленные вам друзьями.

С помощью параметров конфиденциальности вы сможете полностью контролировать свой круг общения в ooVoo.

Центр сообщений, где хранятся все ваши действия: обновления, разговоры и сообщения.

Просмотр истории разговоров и сообщений и повторные звонки нажатием одной кнопки.

Видео с технологией SuperClear подстраивается при потере пакетов в ходе видеозвонков по каналам с низкой пропускной способностью, что позволяет вести высококачественный видеочат через мобильную сеть без увеличения использования данных.

Высокое разрешение видео для чатов «один-на-один» на WiFi для самых популярных Android-устройств.

Устранение эхо для получения кристально чистого звука во время видео-чатов.

Облачные серверы CloudCall Processing обеспечивают максимальное качество видеосвязи с любого устройства. ooVoo для Windows

ooVoo для Mac

ooVoo для iOS

ooVoo для Windows Phone Что нового в ooVoo 3.1.6 для Android?

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