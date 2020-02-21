Не звони мне для Android

Не звони мне 1.9.3 для Android

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Описание Не звони мне 1.9.3 для AndroidОписание   Скачать Не звони мне 1.9.3 для AndroidСКАЧАТЬ (5,27 Мб) Скриншоты Не звони мне 1.9.3 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Не звони мне 1.9.3 для AndroidСтатистика   Отзывы о Не звони мне 1.9.3 для AndroidОтзывы (0)  
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Не звони мне - удобное приложение, которое позволяет блокировать нежелательные входящие звонки по базе номеров сообщества или персональному черному списку. Для удобства пользователя доступны "Черный список", "Белый список", "Не блокировать контакты" и много других функций.

Ключевые особенности:

  • постоянно обновляемая база номеров (коллекторов, микрофинансовых организаций, банков и прочих телефонных спамеров);
  • функции "антипрозвон", "антиспам", "антибанк", "антиколлектор" и пр.;
  • черный список (блокировка номеров, добавленных пользователем, блокировка по шаблону/маске);
  • блокировка скрытых, частных номеров;
  • блокировка иностранных номеров (из другого региона);
  • отключение блокировки контактов;
  • блокировка всех входящих, кроме контактов;
  • белый список (отключение блокировки номеров, добавленных пользователем);
  • удаление заблокированных номеров из журнала звонков;
  • отображение номера сим-карты, на которую поступил звонок;
  • отдельные правила блокировки для любой сим-карты;
  • уведомления о заблокированных звонках;
  • возможность отключения блокировки для любой сим карты;
  • красивый и простой интерфейс.

Примечание! Приложение отправляет анонимную статистику на свои сервера для создания базы сообщества.

Внимание! Некоторые производители телефонов/прошивок используют нестандартную телефонию, из-за чего блокировка работать не будет. Наличие на телефоне других блокираторов, даже с отключенным функционалом, замедляет работу приложения и увеличивает вероятность того, что перед блокировкой успеет пройти звонок и сработает вибросигнал.

Не звони мне
Не звони мне
Не звони мне
Не звони мне
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыТелефония, GSM
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