Не звони мне - удобное приложение, которое позволяет блокировать нежелательные входящие звонки по базе номеров сообщества или персональному черному списку. Для удобства пользователя доступны "Черный список", "Белый список", "Не блокировать контакты" и много других функций.

Ключевые особенности:

постоянно обновляемая база номеров (коллекторов, микрофинансовых организаций, банков и прочих телефонных спамеров);

функции "антипрозвон", "антиспам", "антибанк", "антиколлектор" и пр.;

черный список (блокировка номеров, добавленных пользователем, блокировка по шаблону/маске);

блокировка скрытых, частных номеров;

блокировка иностранных номеров (из другого региона);

отключение блокировки контактов;

блокировка всех входящих, кроме контактов;

белый список (отключение блокировки номеров, добавленных пользователем);

удаление заблокированных номеров из журнала звонков;

отображение номера сим-карты, на которую поступил звонок;

отдельные правила блокировки для любой сим-карты;

уведомления о заблокированных звонках;

возможность отключения блокировки для любой сим карты;

красивый и простой интерфейс.

Примечание! Приложение отправляет анонимную статистику на свои сервера для создания базы сообщества.

Внимание! Некоторые производители телефонов/прошивок используют нестандартную телефонию, из-за чего блокировка работать не будет. Наличие на телефоне других блокираторов, даже с отключенным функционалом, замедляет работу приложения и увеличивает вероятность того, что перед блокировкой успеет пройти звонок и сработает вибросигнал.