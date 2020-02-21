Не звони мне - удобное приложение, которое позволяет блокировать нежелательные входящие звонки по базе номеров сообщества или персональному черному списку. Для удобства пользователя доступны "Черный список", "Белый список", "Не блокировать контакты" и много других функций.
Ключевые особенности:
постоянно обновляемая база номеров (коллекторов, микрофинансовых организаций, банков и прочих телефонных спамеров);
функции "антипрозвон", "антиспам", "антибанк", "антиколлектор" и пр.;
черный список (блокировка номеров, добавленных пользователем, блокировка по шаблону/маске);
блокировка скрытых, частных номеров;
блокировка иностранных номеров (из другого региона);
отключение блокировки контактов;
блокировка всех входящих, кроме контактов;
белый список (отключение блокировки номеров, добавленных пользователем);
удаление заблокированных номеров из журнала звонков;
отображение номера сим-карты, на которую поступил звонок;
отдельные правила блокировки для любой сим-карты;
уведомления о заблокированных звонках;
возможность отключения блокировки для любой сим карты;
красивый и простой интерфейс.
Примечание! Приложение отправляет анонимную статистику на свои сервера для создания базы сообщества.
Внимание! Некоторые производители телефонов/прошивок используют нестандартную телефонию, из-за чего блокировка работать не будет. Наличие на телефоне других блокираторов, даже с отключенным функционалом, замедляет работу приложения и увеличивает вероятность того, что перед блокировкой успеет пройти звонок и сработает вибросигнал.