CocCoc Browser для Windows

CocCoc Browser 60.4.136

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Описание CocCoc Browser 60.4.136Описание   Скачать CocCoc Browser 60.4.136СКАЧАТЬ (648 Кб) Скриншоты CocCoc Browser 60.4.136Скриншоты (8)   Статистика CocCoc Browser 60.4.136Статистика   Отзывы о CocCoc Browser 60.4.136Отзывы (28)  
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4.73 из 5, всего оценок - 36
  • Рейтинг программы - 4.73 из 5
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CocCoc Browser - браузер от вьетнамской компании Cc Cc. Основан на открытом исходном коде проекта Chromium, и визуально очень похож на Google Chrome. Браузер имеет упрощенный дизайн, что позволяет пользователю полностью сосредоточить все внимание на содержимом страницы. Большинство задач браузера выполняются в единственном окне.

Среди особоенностей этого web-обозревателя можно назвать обход блокировки сайтов, например, Facebook, загрузка файлов в несколько потоков и др.

Возможности браузера:

  • Отлавливает и позволяет загружать потоковый аудио- и видео-контент с популярных веб-сайтов, например, YouTube и Dailymotion;
  • Строка поиска встроена в адресную строку;
  • Каждая вкладка браузера является отдельным процессом, что при потере контроля в одной вкладке предотвращает потерю данных в других;
  • Поддерживает все дополнения Google Chrome;
  • Загрузка файлов в несколько потоков. При закрытии и открытии браузера прерванные загрузки возобновляются;
  • Базируется на Webkit, быстром, оптимизированном и свободном движке для отображения веб-страниц;
  • Браузер имеет встроенный движок V8 для обработки кодов javascript, благодаря которому значительно увеличивается скорость чтения и обработки сайтов;
  • Наличие режима «Инкогнито» для конфиденциального посещения интернета;
  • Встроенный диспетчер задач, отображающий количество процессов, запущенных в браузере и позволяющий при необходимости завершить отдельные процессы;
  • Высокий уровень безопасности и скорости работы;
  • Улучшенная поддержка HTML5.
Что нового в CocCoc Browser 60.4.136?
  • Исправлены ошибки
Скриншоты CocCoc Browser:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)16 / 9 449
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБлокировка рекламы

Отзывы о программе CocCoc Browser

Александр про CocCoc Browser 58.3.138 [04-02-2017]

Действительно хороший и шустрый браузер. Очень хорошо всё перехватывает из Хрома.
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Moriarty про CocCoc Browser 54.2.129 [10-11-2016]

ха!!....антивирус (360 Total-в реальном времени) ловит троян!!..и это с оффсайта!!...второй антивир(EmsisoftEmergencyKit - дополнительный)....хороший браузер говорите???...ну-ну
1 | 1 | Ответить

фарит про CocCoc Browser 54.2.129 [23-09-2016]

Норм браузер. Пользуюсь Slimjet и CocCoc.
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папик про CocCoc Browser 54.2.129 [05-05-2016]

Я пользуюсь браузером соссос с августа 2015 года. Думал, наконец-то выбрал из целого ряда! У меня рабочий антивирь Каспер. Но раз в квартал я для верочки прогоняю лечащую утилиту Dr.Web. Всё было нормально. НО! После обновления соссос до 51 версии, Dr.Web идентифицировал браузер как "возможно ТроянБлэкДор". Думал, что-то залетело при обновлении, такое бывает. Снёс свой соссос, закачал с Вашего сайта 55 версию. Проверил Dr.Web-ом. Он снова говорит , возможно Троян и предлагает удалить. Меня это напрягает. У кого-нибудь была такая заморочка?
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Radii в ответ папик про CocCoc Browser 54.2.129 [21-06-2016]

Работает быстрее яндбраузера. Антивири не ругаются.
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валера про CocCoc Browser 54.2.129 [20-03-2016]

ушел с него только по тому что теперь закрытие последней вкладки не закрывает браузер как было раньше.
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