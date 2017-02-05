CocCoc Browser - браузер от вьетнамской компании Cc Cc. Основан на открытом исходном коде проекта Chromium, и визуально очень похож на Google Chrome. Браузер имеет упрощенный дизайн, что позволяет пользователю полностью сосредоточить все внимание на содержимом страницы. Большинство задач браузера выполняются в единственном окне.
Среди особоенностей этого web-обозревателя можно назвать обход блокировки сайтов, например, Facebook, загрузка файлов в несколько потоков и др.
Возможности браузера:
Отлавливает и позволяет загружать потоковый аудио- и видео-контент с популярных веб-сайтов, например, YouTube и Dailymotion;
Строка поиска встроена в адресную строку;
Каждая вкладка браузера является отдельным процессом, что при потере контроля в одной вкладке предотвращает потерю данных в других;
Поддерживает все дополнения Google Chrome;
Загрузка файлов в несколько потоков. При закрытии и открытии браузера прерванные загрузки возобновляются;
Базируется на Webkit, быстром, оптимизированном и свободном движке для отображения веб-страниц;
Браузер имеет встроенный движок V8 для обработки кодов javascript, благодаря которому значительно увеличивается скорость чтения и обработки сайтов;
Наличие режима «Инкогнито» для конфиденциального посещения интернета;
Встроенный диспетчер задач, отображающий количество процессов, запущенных в браузере и позволяющий при необходимости завершить отдельные процессы;
Александр про CocCoc Browser 58.3.138 [04-02-2017]
Действительно хороший и шустрый браузер. Очень хорошо всё перехватывает из Хрома. | | Ответить
Moriarty про CocCoc Browser 54.2.129 [10-11-2016]
ха!!....антивирус (360 Total-в реальном времени) ловит троян!!..и это с оффсайта!!...второй антивир(EmsisoftEmergencyKit - дополнительный)....хороший браузер говорите???...ну-ну 1 | 1 | Ответить
фарит про CocCoc Browser 54.2.129 [23-09-2016]
Норм браузер. Пользуюсь Slimjet и CocCoc. 6 | | Ответить
папик про CocCoc Browser 54.2.129 [05-05-2016]
Я пользуюсь браузером соссос с августа 2015 года. Думал, наконец-то выбрал из целого ряда! У меня рабочий антивирь Каспер. Но раз в квартал я для верочки прогоняю лечащую утилиту Dr.Web. Всё было нормально. НО! После обновления соссос до 51 версии, Dr.Web идентифицировал браузер как "возможно ТроянБлэкДор". Думал, что-то залетело при обновлении, такое бывает. Снёс свой соссос, закачал с Вашего сайта 55 версию. Проверил Dr.Web-ом. Он снова говорит , возможно Троян и предлагает удалить. Меня это напрягает. У кого-нибудь была такая заморочка? | 6 | Ответить
Radii в ответ папик про CocCoc Browser 54.2.129 [21-06-2016]
Работает быстрее яндбраузера. Антивири не ругаются. 1 | 1 | Ответить
валера про CocCoc Browser 54.2.129 [20-03-2016]
ушел с него только по тому что теперь закрытие последней вкладки не закрывает браузер как было раньше. | 3 | Ответить