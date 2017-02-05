CocCoc Browser - браузер от вьетнамской компании Cc Cc. Основан на открытом исходном коде проекта Chromium, и визуально очень похож на Google Chrome. Браузер имеет упрощенный дизайн, что позволяет пользователю полностью сосредоточить все внимание на содержимом страницы. Большинство задач браузера выполняются в единственном окне.

Среди особоенностей этого web-обозревателя можно назвать обход блокировки сайтов, например, Facebook, загрузка файлов в несколько потоков и др.

Возможности браузера: