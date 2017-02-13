Pocket для Android

Pocket 6.4.8.1 для Android

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Описание Pocket 6.4.8.1 для AndroidОписание   Скачать Pocket 6.4.8.1 для AndroidСКАЧАТЬ (15,3 Мб) Скриншоты Pocket 6.4.8.1 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Pocket 6.4.8.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о Pocket 6.4.8.1 для AndroidОтзывы (0)  
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4.25 из 5, всего оценок - 4
  • Рейтинг программы - 4.25 из 5
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Pocket - популярное приложение для смартфонов и планшетов на базе Android, которое позволяет сохранять различные статьи, ссылки, заметки, видео, рецепты, веб-страницы для  просмотра позже.

Весь сохраненный материал можно просмотреть в любое доступное время, причем для этого не требуется Интернет-соединение, а благодаря наличию синхронизации это можно сделать на любом устройстве. Также присутствует возможность поделиться понравившимся контентом с друзьями на Facebook, Twitter, Evernote или по email.

Что нового в Pocket 6.4.8.1 для Android?
  • Множество исправленных ошибок и мелких улучшений.
Скриншоты Pocket:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 505
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыНьюс ридеры, новости - Синхронизация
 Программа Pocket отмечена редакцией SoftPortal.com

Отзывы о программе Pocket

Admin

Отзывов о программе Pocket 6.4.8.1 для Android пока нет, можете добавить...

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