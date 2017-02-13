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4.25 из 5, всего оценок - 4 Рейтинг программы - 4.25 из 5

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5 Pocket - популярное приложение для смартфонов и планшетов на базе Android, которое позволяет сохранять различные статьи, ссылки, заметки, видео, рецепты, веб-страницы для просмотра позже. Весь сохраненный материал можно просмотреть в любое доступное время, причем для этого не требуется Интернет-соединение, а благодаря наличию синхронизации это можно сделать на любом устройстве. Также присутствует возможность поделиться понравившимся контентом с друзьями на Facebook, Twitter, Evernote или по email. Pocket для iOS Что нового в Pocket 6.4.8.1 для Android?

Множество исправленных ошибок и мелких улучшений.