Google Новости – с помощью приложения вы сможете отслеживать все интересующие вас новости и получать доступ ко всем интересным журналам. Помимо текста и фотографий, статьи могут содержать дополнительный аудио- и видео контент.

Для облегчения поиска информации в приложении существуют разделы «Бизнес», «Развлечения», «Спорт», «Технологии» и «В мире». Основные возможности приложения: