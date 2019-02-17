Google Новости для Android

Google Новости 5.8.0 для Android

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Описание Google Новости 5.8.0 для AndroidОписание   Скачать Google Новости 5.8.0 для AndroidСКАЧАТЬ (14,3 Мб) Скриншоты Google Новости 5.8.0 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика Google Новости 5.8.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о Google Новости 5.8.0 для AndroidОтзывы (0)  
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Google Новости – с помощью приложения вы сможете отслеживать все интересующие вас новости и получать доступ ко всем интересным журналам. Помимо текста и фотографий, статьи могут содержать дополнительный аудио- и видео контент.

Для облегчения поиска информации в приложении существуют разделы «Бизнес», «Развлечения», «Спорт», «Технологии» и «В мире». Основные возможности приложения:

  • Главная страница генерирует список рекомендуемых статей на основании ваших предпочтений.
  • Возможность подписки на определенную тему для максимально быстрого получения информации.
  • Возможность оффлайнового доступа к интересующим материалам.
  • Доступ к платному контенту, включая журналы в HD-формате.
Что нового в Google Новости 5.8.0 для Android?
  • Исправлены ошибки, повышена производительность.
Скриншоты Google Новости:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1 030
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыНьюс ридеры, новости
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Отзывы о программе Google Новости

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