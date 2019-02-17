Opera Mini 38.0.2254.134507 для Android
Opera Mini – небольшой, быстрый и экономный браузер для вашего устройства. Среди достоинств программы числятся: высокая скорость загрузки, встроенный блокировщик
TrashBox Client 0.2.7 для Android
TrashBox Client - неофициальный мобильный клиент для сайта Trashbox.ru, который позволяет в удобном виде читать последние материалы сайта и комментарии к ним, а
4PDA 1.8.14 для Android
Бесплатное Android-приложение, которое представляет собой официальный клиент от популярного сайта 4PDA.ru, посвященного всевозможным мобильным гаджетам. Позволяет
MyScore 2.27.0 для Android
MyScore – следите за спортивными событиями в онлайне. Приложение показывает результаты 5000 турниров в почти 30 видах спорта, включая более 1000 футбольных турниров.
Новости спорта 1.2.0 для Android
Новости спорта - все самые свежие новости спорта, видео, фото в России и мире. Чемпионаты мира, Европы, чемпионаты по футболу, хоккею, баскетболу и др. видам спорта.
Top Story 2.19.1 для Android
Top Story - персонализированный новостной агрегатор для Android-смартфонов и планшетов, который анализирует поведение пользователя внутри приложения и адаптирует