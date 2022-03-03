INFOZA - мобильное приложение, созданное для поиска работы за границей. В основном, приложение ориентировано на предоставление работы в Польше (Германии, Чехии ...) для украинцев, русских, белорусов и граждан прочих стран.

Кроме базы актуальных вакансий INFOZA предоставляет рейтинг работодателей. Соискатель работы может рассказать свою историю, задать вопрос или дать совет другому соискателю, а так же прочитать свежие новости и статьи касающиеся темы поиска работы.



INFOZA отображает текущий рейтинг работодателей, посредников, агенства или компанию по трудоустройству, позволяет прочитать отзывы об их работе, а так же фото или видео материалы если их оставили другие работники.

Другими словами, INFOZA позволяет свести к минимуму неприятные сюрпризы, которые могут возникнуть при попытке устройства на работу в чужой стране к ранее неизвестному работодателю.