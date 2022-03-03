INFOZA для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.5 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Русский, Украинский
Разработчик:
Категория:Ньюс ридеры, новости
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:3,26 Мб
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INFOZA - мобильное приложение, созданное для поиска работы за границей. В основном, приложение ориентировано на предоставление работы в Польше (Германии, Чехии ...) для украинцев, русских, белорусов и граждан прочих стран.

Кроме базы актуальных вакансий INFOZA предоставляет рейтинг работодателей. Соискатель работы может рассказать свою историю, задать вопрос или дать совет другому соискателю, а так же прочитать свежие новости и статьи касающиеся темы поиска работы.

INFOZA отображает текущий рейтинг работодателей, посредников, агенства или компанию по трудоустройству, позволяет прочитать отзывы об их работе, а так же фото или видео материалы если их оставили другие работники.

Другими словами, INFOZA позволяет свести к минимуму неприятные сюрпризы, которые могут возникнуть при попытке устройства на работу в чужой стране к ранее неизвестному работодателю.

Что нового в INFOZA 2.5?
  • исправлены ошибки
  • ускорена работа приложения
  • добавлено более 20 новых функций
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