INFOZA для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.5 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Русский, Украинский
|Разработчик:
|INFOZA
|Категория:
|Ньюс ридеры, новости
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|3,26 Мб
|СКАЧАТЬ
INFOZA - мобильное приложение, созданное для поиска работы за границей. В основном, приложение ориентировано на предоставление работы в Польше (Германии, Чехии ...) для украинцев, русских, белорусов и граждан прочих стран.
Кроме базы актуальных вакансий INFOZA предоставляет рейтинг работодателей. Соискатель работы может рассказать свою историю, задать вопрос или дать совет другому соискателю, а так же прочитать свежие новости и статьи касающиеся темы поиска работы.
INFOZA отображает текущий рейтинг работодателей, посредников, агенства или компанию по трудоустройству, позволяет прочитать отзывы об их работе, а так же фото или видео материалы если их оставили другие работники.
Другими словами, INFOZA позволяет свести к минимуму неприятные сюрпризы, которые могут возникнуть при попытке устройства на работу в чужой стране к ранее неизвестному работодателю.
- исправлены ошибки
- ускорена работа приложения
- добавлено более 20 новых функций
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