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TripAdvisor для Android

TripAdvisor 18.8 для Android

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Описание TripAdvisor 18.8 для AndroidОписание   Скачать TripAdvisor 18.8 для AndroidСКАЧАТЬ (43,71 Мб) Скриншоты TripAdvisor 18.8 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика TripAdvisor 18.8 для AndroidСтатистика   Отзывы о TripAdvisor 18.8 для AndroidОтзывы (0)  
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4.00 из 5, всего оценок - 1
  • Рейтинг программы - 4.00 из 5
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TripAdvisor - отличное Android-приложение для путешественников, с помощью которого можно легко и просто спланировать и совершить идеальное путешествие.

Благодаря системе отзывов других пользователей можно найти самые дешевые авиабилеты, лучшие отели и рестораны в любом уголке земного шара. Достаточно лишь выбрать цель своей поездки, после чего приложение предлагает все возможные варианты бронирования отелей, ресторанов и авиарейсов.

Основные возможности TripAdvisor:

  • Просмотр отзывов, мнений и фотографий других пользователей.
  • Поиск лучших отелей, включая и те, которые получили награды «Travellers Choice».
  • Выбор ресторанов по типу кухни, ценовому диапазону и оценкам пользователей. Поиск предпочитаемых развлечений в любом месте для отдыха.
  • Сравнение авиабилетов и поиск лучших предложений.
  • Поиск объектов поблизости текущего местоположения.
  • Добавление собственных отзывов, видео и фото.
  • Добавление отелей, ресторанов или достопримечательностей, которых еще нет на TripAdvisor.
  • Загрузка на устройство карт, отзывов и закладок для более чем 300 городов по всему миру.
Что нового в TripAdvisor 18.8 для Android?
  • повышение надежности и эффективности работы приложения
    Скриншоты TripAdvisor:

    Статус программы Бесплатная
    ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
    Интерфейс Английский, Русский
    Закачек (сегодня/всего)1 / 973
    Разработчик
    Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
    Категории программыПутеводители
    		 Программа TripAdvisor отмечена редакцией SoftPortal.com

    Отзывы о программе TripAdvisor

    Admin

    Отзывов о программе TripAdvisor 18.8 для Android пока нет, можете добавить...

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