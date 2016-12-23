TripAdvisor - отличное Android-приложение для путешественников, с помощью которого можно легко и просто спланировать и совершить идеальное путешествие.

Благодаря системе отзывов других пользователей можно найти самые дешевые авиабилеты, лучшие отели и рестораны в любом уголке земного шара. Достаточно лишь выбрать цель своей поездки, после чего приложение предлагает все возможные варианты бронирования отелей, ресторанов и авиарейсов.

Основные возможности TripAdvisor: