TripAdvisor - отличное Android-приложение для путешественников, с помощью которого можно легко и просто спланировать и совершить идеальное путешествие.
Благодаря системе отзывов других пользователей можно найти самые дешевые авиабилеты, лучшие отели и рестораны в любом уголке земного шара. Достаточно лишь выбрать цель своей поездки, после чего приложение предлагает все возможные варианты бронирования отелей, ресторанов и авиарейсов.
Основные возможности TripAdvisor:
Просмотр отзывов, мнений и фотографий других пользователей.
Поиск лучших отелей, включая и те, которые получили награды «Travellers Choice».
Выбор ресторанов по типу кухни, ценовому диапазону и оценкам пользователей. Поиск предпочитаемых развлечений в любом месте для отдыха.
Сравнение авиабилетов и поиск лучших предложений.
Поиск объектов поблизости текущего местоположения.
Добавление собственных отзывов, видео и фото.
Добавление отелей, ресторанов или достопримечательностей, которых еще нет на TripAdvisor.
Загрузка на устройство карт, отзывов и закладок для более чем 300 городов по всему миру.
Что нового в TripAdvisor 18.8 для Android?
повышение надежности и эффективности работы приложения