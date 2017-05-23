Freegate - утилита, которая позволяет обойти блокировку сайтов на уровне интернет-провайдеров. Поможет получить безопасный и быстрый доступ в Интернет, если ваш провайдер блокирует доступ к тому или иному сайту.

Принцип работы программы основан на использовании сети приватных прокси-серверов. Т.е. если нет возможности подключиться к сайту напрямую - можно подключиться сначала к прокси серверу за пределами страны, а потом уже куда угодно. Простой и понятный интерфейс - вы можете искать и менять прокси-сервера в ручном режиме или предоставить все Freegate, который может делать все автоматически, определяя запущенный браузер и выбирая наиболее быстрый прокси из списка доступных.

Приложение не требует инсталляции и не затрагивает системные настройки.

Особенности: