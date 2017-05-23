Freegate для Windows

Freegate 7.61 Pro

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Описание Freegate 7.61 ProОписание   Скачать Freegate 7.61 ProСКАЧАТЬ (3,17 Мб) Скриншоты Freegate 7.61 ProСкриншоты (2)   Статистика Freegate 7.61 ProСтатистика   Отзывы о Freegate 7.61 ProОтзывы (0)  
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4.65 из 5, всего оценок - 17
  • Рейтинг программы - 4.65 из 5
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Freegate - утилита, которая позволяет обойти блокировку сайтов на уровне интернет-провайдеров. Поможет получить безопасный и быстрый доступ в Интернет, если ваш провайдер блокирует доступ к тому или иному сайту.

Принцип работы программы основан на использовании сети приватных прокси-серверов. Т.е. если нет возможности подключиться к сайту напрямую - можно подключиться сначала к прокси серверу за пределами страны, а потом уже куда угодно. Простой и понятный интерфейс - вы можете искать и менять прокси-сервера в ручном режиме или предоставить все Freegate, который может делать все автоматически, определяя запущенный браузер и выбирая наиболее быстрый прокси из списка доступных.

Приложение не требует инсталляции и не затрагивает системные настройки.

Особенности:

  • Обход блокировки доступа к веб-сайтам.
  • Использование сети прокси-серверов.
  • Удаление истории посещенных сайтов.
  • Автозапуск вместе с системой.
Скриншоты Freegate:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)104 / 12 438
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАнонимайзеры, VPN
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