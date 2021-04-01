OpenVPN для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.5.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский, Русский, Украинский
|Разработчик:
|OpenVPN Technologies
|Категория:
|Анонимайзеры, VPN
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|4,14 Мб
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OpenVPN - кроссплатформенный инструмент для безопасного туннелирования IP-сетей через единственный UDP или TCP-порт с поддержкой аутентификации сессий и обмена ключами на основе SSL/TLS, шифрования, аутентификации и сжатия пакетов. Поддерживается широкий спектр конфигураций, динамических IP-адресов и NAT, присутствует возможность настраивать удаленный доступ, VPN-соединения типа "точка-точка" и пр.
Основные возможности OpenVPN:
- Поддержка прокси серверов, включая HTTP, SOCKS, NAT и сетевые фильтры.
- Сетевые операции через TCP или UDP транспорт.
- Туннелирования IP-сетей через единственный UDP или TCP-порт с поддержкой аутентификации сессий.
- Эффективное сжатие трафика.
- Поддержка нескольких протоколов шифрования (MD5-HMAC, RSA) и 2048-битного ключа.
- Возможность настраивать удаленный доступ.
- Поддержка динамических IP-адресов и NAT.
- VPN-соединения типа "точка-точка".
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Admin
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