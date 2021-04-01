OpenVPN для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:2.5.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский, Русский, Украинский
Разработчик:
Категория:Анонимайзеры, VPN
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OpenVPN - кроссплатформенный инструмент для безопасного туннелирования IP-сетей через единственный UDP или TCP-порт с поддержкой аутентификации сессий и обмена ключами на основе SSL/TLS, шифрования, аутентификации и сжатия пакетов. Поддерживается широкий спектр конфигураций, динамических IP-адресов и NAT, присутствует возможность настраивать удаленный доступ, VPN-соединения типа "точка-точка" и пр.

Основные возможности OpenVPN:

  • Поддержка прокси серверов, включая HTTP, SOCKS, NAT и сетевые фильтры.
  • Сетевые операции через TCP или UDP транспорт.
  • Туннелирования IP-сетей через единственный UDP или TCP-порт с поддержкой аутентификации сессий.
  • Эффективное сжатие трафика.
  • Поддержка нескольких протоколов шифрования (MD5-HMAC, RSA) и 2048-битного ключа.
  • Возможность настраивать удаленный доступ.
  • Поддержка динамических IP-адресов и NAT.
  • VPN-соединения типа "точка-точка".
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Отзывы о программе OpenVPN

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