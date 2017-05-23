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Русские Шашки для Android

Русские Шашки 9.0.1 для Android

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Описание Русские Шашки 9.0.1 для AndroidОписание   Скачать Русские Шашки 9.0.1 для AndroidСКАЧАТЬ (6,14 Мб) Скриншоты Русские Шашки 9.0.1 для AndroidСкриншоты (10)   Статистика Русские Шашки 9.0.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о Русские Шашки 9.0.1 для AndroidОтзывы (1)  
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4.00 из 5, всего оценок - 2
  • Рейтинг программы - 4.00 из 5
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Русские шашки - это классическая настольная игра, пользующаяся очень большой популярностью не только в России, но также и во многих других странах. Шашки - это очень интересная игра, которая поможет Вам не только развить свое логическое мышление, но и стратегические навыки. С помощью этой замечательной программы Вы сможете сразится со своими друзьями или с искусственным интеллектом, подбирая подходящий для себя уровень сложности.

Основные особенности Русские шашки:

  • Возможность онлайн игры.
  • Установка родительского контроля настроек.
  • Статистика и ЕЛО рейтинг, достижения и таблицы лидеров, чат.
  • Самые известные дебюты.
  • Возможность расстановки фигуры.
  • Возможность сохранить и продолжить партию.
  • Возможность игры вдвоем на одном устройстве.
  • Присутствует функция отмены хода.
  • Удобный и простой пользовательский интерфейс.

В целом, приложение порадует всех любителей этой настольной игры, позволив лучше освоить все тонкости шашечных баталий.

Что нового в Русские Шашки 9.0.1 для Android?
  • Увеличен ЭЛО.
Скриншоты Русские Шашки:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1 414
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыШахматы, шашки
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Отзывы о программе Русские Шашки

Эдуард Николаевич про Русские Шашки 7.0.0 для Android [04-11-2015]

Это самая хорошая во всех отношениях программа русских шашек.Но никак
не найду ее вариант для виндовс.Может подскажете.На андроиде есть-там
не очень комфортно играть.
Anders.38.xx.vek@ya.ru
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