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8 минут для пресса для Android

8 минут для пресса 2.5.9 для Android

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Описание 8 минут для пресса 2.5.9 для AndroidОписание   Скачать 8 минут для пресса 2.5.9 для AndroidСКАЧАТЬ (28,76 Мб) Скриншоты 8 минут для пресса 2.5.9 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика 8 минут для пресса 2.5.9 для AndroidСтатистика   Отзывы о 8 минут для пресса 2.5.9 для AndroidОтзывы (0)  
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4.67 из 5, всего оценок - 3
  • Рейтинг программы - 4.67 из 5
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8 минут для пресса - удобное приложение для Android, которое включает набор видеоуроков, в которых наглядно демонстрируется серия упражнений для нагрузки на мышцы живота.

Присутствует возможность создавать собственную программу тренировок с наличием функции напоминания. Также приложение предлагает пользователю советы рекомендации по более эффективному выполнению комплекса упражнений.

Предложенные видеоуроки можно как скачать на устройство, так и смотреть онлайн. Загруженные уроки можно сохранить на SD-карту или в память мобильного устройства.

Что нового в 8 минут для пресса 2.5.9 для Android?
  • Исправлены мелкие ОШИБКИ.
Скриншоты 8 минут для пресса:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 583
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗдоровье

Отзывы о программе 8 минут для пресса

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