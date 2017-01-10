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MAPS.ME для Android

MAPS.ME 7.0.5-Google для Android

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Описание MAPS.ME 7.0.5-Google для AndroidОписание   Скачать MAPS.ME 7.0.5-Google для AndroidСКАЧАТЬ (31,65 Мб) Скриншоты MAPS.ME 7.0.5-Google для AndroidСкриншоты (7)   Статистика MAPS.ME 7.0.5-Google для AndroidСтатистика   Отзывы о MAPS.ME 7.0.5-Google для AndroidОтзывы (1)  
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4.72 из 5, всего оценок - 7
  • Рейтинг программы - 4.72 из 5
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MAPS.ME - отличное приложение с бесплатными оффлайн картами всех стран мира. Теперь вам нет необходимости иметь постоянный доступ к интернету, чтобы узнавать о дорогах, направлениях, размещении различных объектов и маршрутах: просто установите на свое Android-устройство программу, закачайте карты нужных стран (лучше по Wi-Fi-сети, т.к. сами карты "весят" достаточно много) - и все. Это приложение сэкономит вам много интернет-трафика, а значит и ваших финансовых средств. Все карты загружаются быстро благодаря уникальной технологии сжатия данных, что позволяет существенно экономить место на устройстве.

Кроме всего, в приложении вы можете прокладывать маршруты движения. Для этого вы должны включить функцию геолокации на своем устройстве. Таким образом, MAPS.ME - это еще и универсальный оффлайн навигатор. Проложить маршрут можно как внутри карты одной страны, так и между несколькими регионами, что позволяет лучше планировать путешествия.

В настоящее время обеспечена поддержка карт более 345 стран и островов, а также всех зимних курортов и горно-лыжных склонов. Удобно, что карты MAPS.ME имеют высокое качество разрешения и детализации, включая отдельно стоящие и второстепенные объекты: грунтовые дороги, деревни, маленькие поселки, рестораны, туристические достопримечательности, заправки, банкоматы и многое другое.

Картографические данные ежедневно обновляются. Есть возможность установки на карте закладок интересных мест, доступен оффлайн поиск, метку с любым местом на карте можно отправить по электронной почте или SMS, реализован при движении на автомобиле режим автоповорота.

В завершение стоит отметить, что приложение было отмечено наградой "Лучшее приложение 2014" по версии Google Play. Кроме того, оно входит топ-рейтинг категории “Путешествия” в более чем 100 странах мира и в раздел "Лучшее приложение" в России.

Что нового в MAPS.ME 7.0.5-Google для Android?
  • Актуальная информация о пробках на дорогах и самые быстрые маршруты с их учетом в в 36 странах мира.
  • Требует менее 1 мб мобильного трафика за поездку.
  • В карточке большинства объектов появилась кнопка "Заказать такси".
Скриншоты MAPS.ME:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 7 294
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПутеводители - Карты - GPS
 Программа MAPS.ME отмечена редакцией SoftPortal.com

Отзывы о программе MAPS.ME

иван про MAPS.ME 5.2.1-Google для Android [02-01-2016]

при включиной геолокации не находит планшет
3 | | Ответить

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