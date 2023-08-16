Airbnb для Android

Описание
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Оценка: 4.00/5 голосов - 2
Лицензия: Бесплатная
Версия:23.32 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Путеводители
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 786 | Статистика
Размер:145,99 Мб
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Airbnb - отличное приложение для всех путешественников, дающее возможность найти и снять жилье в любом уголке земного шара напрямую от хозяев. Кроме того, если вы собственник свободной площади, то разместив свое предложение на Airbnb, можете еще и заработать, принимая гостей со всего мира. В базе программы более 600 000 объявлений в 34-х тысячах городов, так что теперь планировать путешествие становится значительно проще и удобнее.

В приложении вы можете не только узнать цену аренды той или иной жилплощади, но также посмотреть ее фотографии, почитать отзывы отдыхающих, задать вопрос напрямую хозяину, узнать календарь доступности и многое другое. Также вы имеете возможность познакомиться с некоторыми местными особенностями посещаемого города: обычаи, праздники, достопримечательности, интересные места, кафешки и т.д.

Преимущества для путешественников:

  • Описание более тысячи мест в 30-ти с лишним тысячах городов.
  • Быстрый и удобный поиск жилья в любой точке мира.
  • Бронь уникальных квартир непосредственно со своего устройства Android.
  • Формирование плана поездки, общение напрямую с хозяевами, создание подсказок и всего, что связано предстоящим путешествием.

Преимущества для хозяев:

  • Размещайте объявление о своем жилье и управляйте им напрямую со своего девайса.
  • Познакомьтесь с потенциальными гостями, прежде чем сказать им «да».
  • Управляйте запросами, отвечайте на письма, проверяйте списки важных дел из раздела для хозяев.
  • На портале «Гостеприимство» узнавайте о предпочтениях и ожиданиях гостей еще до их приезда.
  • Пользуйтесь удобным календарем.

В целом же, Airbnb - это именно то приложение, которое поможет вам грамотно спланировать отпуск, куда бы вы не отправлялись.

Что нового в Airbnb 23.32?
  • Исправлены ошибки.
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Отзывы о программе Airbnb

гость с супер деревни про Airbnb 4.8.1 для Android [18-03-2015]

Супер полезное приложение.
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