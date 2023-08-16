Airbnb для Android
|Оценка:
|4.00/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|23.32 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Airbnb, Inc.
|Категория:
|Путеводители
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 786 | Статистика
|Размер:
|145,99 Мб
Airbnb - отличное приложение для всех путешественников, дающее возможность найти и снять жилье в любом уголке земного шара напрямую от хозяев. Кроме того, если вы собственник свободной площади, то разместив свое предложение на Airbnb, можете еще и заработать, принимая гостей со всего мира. В базе программы более 600 000 объявлений в 34-х тысячах городов, так что теперь планировать путешествие становится значительно проще и удобнее.
В приложении вы можете не только узнать цену аренды той или иной жилплощади, но также посмотреть ее фотографии, почитать отзывы отдыхающих, задать вопрос напрямую хозяину, узнать календарь доступности и многое другое. Также вы имеете возможность познакомиться с некоторыми местными особенностями посещаемого города: обычаи, праздники, достопримечательности, интересные места, кафешки и т.д.
Преимущества для путешественников:
- Описание более тысячи мест в 30-ти с лишним тысячах городов.
- Быстрый и удобный поиск жилья в любой точке мира.
- Бронь уникальных квартир непосредственно со своего устройства Android.
- Формирование плана поездки, общение напрямую с хозяевами, создание подсказок и всего, что связано предстоящим путешествием.
Преимущества для хозяев:
- Размещайте объявление о своем жилье и управляйте им напрямую со своего девайса.
- Познакомьтесь с потенциальными гостями, прежде чем сказать им «да».
- Управляйте запросами, отвечайте на письма, проверяйте списки важных дел из раздела для хозяев.
- На портале «Гостеприимство» узнавайте о предпочтениях и ожиданиях гостей еще до их приезда.
- Пользуйтесь удобным календарем.
В целом же, Airbnb - это именно то приложение, которое поможет вам грамотно спланировать отпуск, куда бы вы не отправлялись.
- Исправлены ошибки.
2GIS (2ГИС) – объединяет в себе возможности справочника и навигатора. Тут вы найдете список...
MAPS.ME 14.6.71566-googleRelease
MAPS.ME – с бесплатными офлайновыми картами вы всегда сможете проложить маршрут, независимо...
Яндекс.Навигатор – полезное приложение покажет кратчайшую дорогу, учитывая пробки,...
Приложение для Android, которое предоставляет карты поездов метро, автобусов и...
Планировщик путешествий 4.1.229
Планировщик путешествий – значительно облегчает путешественникам жизнь во время...
KAYAK – приложение поможет в планировании путешествия, включая бронирование самых выгодных...
Отзывы о программе Airbnb
гость с супер деревни про Airbnb 4.8.1 для Android [18-03-2015]