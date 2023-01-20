TfL Go для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.31.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Transport for London (TfL)
|Категория:
|Путеводители
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|21,37 Мб
TfL Go - полезное приложение, если вы планируете посетить Лондон или узнать, как передвигаться по городу на метро, автобусе или поезде.
Приложение начинается с карты лондонского метро и отображает все подземные пересадки и станции. Нажмите кнопку "Куда?" и введите название станции. Вы также можете нажать на название станции на карте, чтобы узнать маршрут. Один незначительный и в то же время важный аспект, о котором стоит упомянуть, - это режим "Без ступенек", который представляет собой кнопку в правом верхнем углу, позволяющую пользоваться только теми станциями, где есть платформы и приспособления для людей с ограниченными возможностями.
TfL Go предоставляет несколько деталей для каждой выбранной вами станции, касающихся оценки пассажиропотока в реальном времени, соединяющих линий метро, номеров доступных поездов, местоположения, Wi-Fi и информации об удобствах. Что действительно интересно, так это то, что вы можете видеть данные о поездах в реальном времени для каждой подключенной линии. Узнайте, когда приближается следующий поезд или следующий за ним.
Также есть опция "Go Now" для получения направления к выбранной станции метро, где отображаются все доступные виды транспорта, автобусы, поезда метро и железной дороги.
Если вы предпочитаете использовать автобус, нажмите кнопку "Автобусы", и приложение отобразит все автобусные станции и линии вокруг вашего местоположения. В приложении также есть так называемый раздел "Статус", который показывает любые сбои в сети.
Что касается "Настроек", то их не так много, только несколько опций для совместного использования данных для исправления ошибок и улучшений и кнопка обратной связи по электронной почте.
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