TfL Go - полезное приложение, если вы планируете посетить Лондон или узнать, как передвигаться по городу на метро, автобусе или поезде.

Приложение начинается с карты лондонского метро и отображает все подземные пересадки и станции. Нажмите кнопку "Куда?" и введите название станции. Вы также можете нажать на название станции на карте, чтобы узнать маршрут. Один незначительный и в то же время важный аспект, о котором стоит упомянуть, - это режим "Без ступенек", который представляет собой кнопку в правом верхнем углу, позволяющую пользоваться только теми станциями, где есть платформы и приспособления для людей с ограниченными возможностями.

TfL Go предоставляет несколько деталей для каждой выбранной вами станции, касающихся оценки пассажиропотока в реальном времени, соединяющих линий метро, номеров доступных поездов, местоположения, Wi-Fi и информации об удобствах. Что действительно интересно, так это то, что вы можете видеть данные о поездах в реальном времени для каждой подключенной линии. Узнайте, когда приближается следующий поезд или следующий за ним.

Также есть опция "Go Now" для получения направления к выбранной станции метро, где отображаются все доступные виды транспорта, автобусы, поезда метро и железной дороги.

Если вы предпочитаете использовать автобус, нажмите кнопку "Автобусы", и приложение отобразит все автобусные станции и линии вокруг вашего местоположения. В приложении также есть так называемый раздел "Статус", который показывает любые сбои в сети.

Что касается "Настроек", то их не так много, только несколько опций для совместного использования данных для исправления ошибок и улучшений и кнопка обратной связи по электронной почте.