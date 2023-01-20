TfL Go для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.31.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Путеводители
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:21,37 Мб
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TfL Go - полезное приложение, если вы планируете посетить Лондон или узнать, как передвигаться по городу на метро, автобусе или поезде.

Приложение начинается с карты лондонского метро и отображает все подземные пересадки и станции. Нажмите кнопку "Куда?" и введите название станции. Вы также можете нажать на название станции на карте, чтобы узнать маршрут. Один незначительный и в то же время важный аспект, о котором стоит упомянуть, - это режим "Без ступенек", который представляет собой кнопку в правом верхнем углу, позволяющую пользоваться только теми станциями, где есть платформы и приспособления для людей с ограниченными возможностями.

TfL Go предоставляет несколько деталей для каждой выбранной вами станции, касающихся оценки пассажиропотока в реальном времени, соединяющих линий метро, номеров доступных поездов, местоположения, Wi-Fi и информации об удобствах. Что действительно интересно, так это то, что вы можете видеть данные о поездах в реальном времени для каждой подключенной линии. Узнайте, когда приближается следующий поезд или следующий за ним.

Также есть опция "Go Now" для получения направления к выбранной станции метро, где отображаются все доступные виды транспорта, автобусы, поезда метро и железной дороги.

Если вы предпочитаете использовать автобус, нажмите кнопку "Автобусы", и приложение отобразит все автобусные станции и линии вокруг вашего местоположения. В приложении также есть так называемый раздел "Статус", который показывает любые сбои в сети.

Что касается "Настроек", то их не так много, только несколько опций для совместного использования данных для исправления ошибок и улучшений и кнопка обратной связи по электронной почте.

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