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1942 Pacific Front для Android

1942 Pacific Front 1.5.0 для Android

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Описание 1942 Pacific Front 1.5.0 для AndroidОписание   Скачать 1942 Pacific Front 1.5.0 для AndroidСКАЧАТЬ (86,3 Мб) Скриншоты 1942 Pacific Front 1.5.0 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика 1942 Pacific Front 1.5.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о 1942 Pacific Front 1.5.0 для AndroidОтзывы (0)  
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4.50 из 5, всего оценок - 2
  • Рейтинг программы - 4.50 из 5
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1942 Pacific Front - продолжение пошаговой стратегии на тему второй мировой войны, в которой события разворачиваются на тихоокеанском фронте, где сильнейшего пытаются выявить войска Японии и США.

Игроку необходимо выбрать за какую из сражающихся сторон он планирует выступать (вооруженные силы Японии или США), после чего можно выбирать любую понравившуюся миссию, основной задачей которой является безоговорочная победа над неуступчивым противником.

В распоряжении игрока будут бронетанковые соединения, пехота, артиллерия (в том числе и средства ПВО), а также авиация и флот, и всю эту армаду необходимо грамотно размещать на поле боя, своевременно проводить ротацию войск, поставлять амуницию и боеприпасы.

Присутствует возможность как проходить одиночную компанию, так и сразиться с реальными игроками в сетевой игре, имеется обучающий режим, разнообразные миссии за японцев или американцев.

Скриншоты 1942 Pacific Front:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 638
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСтратегии

Отзывы о программе 1942 Pacific Front

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