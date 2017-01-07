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Tviz для Android

Tviz 4.6.1 для Android

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Описание Tviz 4.6.1 для AndroidОписание   Скачать Tviz 4.6.1 для AndroidСКАЧАТЬ (19,18 Мб) Скриншоты Tviz 4.6.1 для AndroidСкриншоты (9)   Статистика Tviz 4.6.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о Tviz 4.6.1 для AndroidОтзывы (1)  
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5.00 из 5, всего оценок - 1
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Tviz - очень удобное приложение для Android-смартфонов и планшетов, которое станет незаменимым помощником пользователя при просмотре телеканалов. Программа совмещает в себе функции телепрограммы и умного ТВ гида, благодаря которому Вы не пропустите любимую передачу или сериал.

Tviz предлагает подробную телепрограмму на неделю для более чем 500 каналов в России, Украине и странах СНГ. С помощью push-уведомлений пользователь будет уведомлен о начале любимого фильма, ток-шоу или сериала, причем с помощью приложения можно без проблем узнать дату и время повторного показа, следующего эфира, а также пообщаться с другими зрителями (для этого необходимо зарегестрироваться или войти в программу через аккаунт в Facebook, Twitter или Вконтакте).

Кроме этого присутствует очень полезная функция распознавания телепередачи по звуку, для чего необходимо включить какой-либо канал и запустить приложение - на экране отобразится название текущей передачи. Можно просматривать множество дополнительной полезной информации, как например краткое описание просматриваемой передачи, ее ведущие, разнообразные полезные ссылки и другие функции «второго экрана».

Пользователь может самостоятельно управлять списком интересующих его каналов, добавлять наиболее любимые в Избранное, искать передачи и многое другое.

Что нового в Tviz 4.6.1 для Android?
  • Провели работу над ошибками, исправили ряд проблем, докучавших пользователям.
Скриншоты Tviz:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1 267
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое - другое
 Программа Tviz отмечена редакцией SoftPortal.com

Отзывы о программе Tviz

Владимир про Tviz 4.0 для Android [20-12-2015]

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