Aviasales - бесплатный метапоиск авиабилетов для Android. Поможет найти дешевые авиабилеты на рейсы более чем 728 авиакомпаний (включая авиарейсы бюджетных перевозчиков и чартеры), 100 агентствам и 5 системам бронирования по всему миру, среди которых, Аэрофлот, Уральские Авиалинии, UTair, S7, Orenair, Трансаэро, Международные авиалинии Украины, Turkish Airlines, Air Baltic, Lufthansa, Air France, KLM, Emirates, Qatar Airways, Etihad Airways и пр.
Поиск авиабилеты ведется на таких сайтах, как OneTwoTrip, Ozon.travel, Tickets.ru, Sindbad, Trip.ru, Svyaznoy.Travel, Kupibilet, Aviakassa, SuperSaver, Clickavia, Biletdv, Skypicker, а также в десятках других российских и зарубежных онлайн-авиакассах.
Вы можете не только сравнить цены на авиабилеты и выбрать среди них самый дешевый, но и рассмотреть несколько различных вариантов перелета. С помощью приложения вы найдете наилучший вариант перелета и сами решаете, где купить и как оплатить билет.
Функции Aviasales:
- Покупка авиабилетов осуществляется прямо с мобильного устройства.
- Большой выбор фильтров и вариантов сортировки позволит вам минимизировать время на поиск подходящего билета.
- Для удобства сравнения стоимости авиабилетов на разные даты разработан инструмент «Календарь цен», который позволит вам выбрать наиболее выгодное предложение.
- "Карта цен" на случай, если вы ещё не решили, куда хотите отправиться в путешествие.
- С помощью подписок вы сможете получать push-уведомления с ценами на интересующие вас направления и даты.
- Избранное и история поиска.
- Поддержка разных валют.
- Отправка билета друзьям или себе на почту.
- Виджет, который не даст вам пропустить интересную цену на авиабилет из вашего города.