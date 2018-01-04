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Aviasales для Android

Aviasales 3.1.0 для Android

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Описание Aviasales 3.1.0 для AndroidОписание   Скачать Aviasales 3.1.0 для AndroidСКАЧАТЬ (17,23 Мб) Скриншоты Aviasales 3.1.0 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика Aviasales 3.1.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о Aviasales 3.1.0 для AndroidОтзывы (0)  
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Aviasales - бесплатный метапоиск авиабилетов для Android. Поможет найти дешевые авиабилеты на рейсы более чем 728 авиакомпаний (включая авиарейсы бюджетных перевозчиков и чартеры), 100 агентствам и 5 системам бронирования по всему миру, среди которых, Аэрофлот, Уральские Авиалинии, UTair, S7, Orenair, Трансаэро, Международные авиалинии Украины, Turkish Airlines, Air Baltic, Lufthansa, Air France, KLM, Emirates, Qatar Airways, Etihad Airways и пр.

Поиск авиабилеты ведется на таких сайтах, как OneTwoTrip, Ozon.travel, Tickets.ru, Sindbad, Trip.ru, Svyaznoy.Travel, Kupibilet, Aviakassa, SuperSaver, Clickavia, Biletdv, Skypicker, а также в десятках других российских и зарубежных онлайн-авиакассах.

Вы можете не только сравнить цены на авиабилеты и выбрать среди них самый дешевый, но и рассмотреть несколько различных вариантов перелета. С помощью приложения вы найдете наилучший вариант перелета и сами решаете, где купить и как оплатить билет.

Функции Aviasales:

  • Покупка авиабилетов осуществляется прямо с мобильного устройства.
  • Большой выбор фильтров и вариантов сортировки позволит вам минимизировать время на поиск подходящего билета.
  • Для удобства сравнения стоимости авиабилетов на разные даты разработан инструмент «Календарь цен», который позволит вам выбрать наиболее выгодное предложение.
  • "Карта цен" на случай, если вы ещё не решили, куда хотите отправиться в путешествие.
  • С помощью подписок вы сможете получать push-уведомления с ценами на интересующие вас направления и даты.
  • Избранное и история поиска.
  • Поддержка разных валют.
  • Отправка билета друзьям или себе на почту.
  • Виджет, который не даст вам пропустить интересную цену на авиабилет из вашего города.
Что нового в Aviasales 3.1.0 для Android?
  • Новая версия приложения для Android Wear.
Скриншоты Aviasales:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)3 / 468
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПоиск - другое
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