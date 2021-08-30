Авито - официальный клиент для Android от крупнейшего российского сайта объявлений avito.ru. С его помощью вы можете найти объявление в интересующей вас тематике, ознакомиться с подробностями, разместить свои объявления. При просмотре объявления можно прямо из приложения совершить звонок продавцу или отправить ему текстовое сообщение. При просмотре недвижимости можно использовать интерактивную карту.

Основные возможности приложения Авито: