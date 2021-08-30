Авито для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:99.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:Поиск
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:110,65 Мб
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Авито - официальный клиент для Android от крупнейшего российского сайта объявлений avito.ru. С его помощью вы можете найти объявление в интересующей вас тематике, ознакомиться с подробностями, разместить свои объявления. При просмотре объявления можно прямо из приложения совершить звонок продавцу или отправить ему текстовое сообщение. При просмотре недвижимости можно использовать интерактивную карту.

Основные возможности приложения Авито:

  • Возможность договариваться с продавцами о продаже вещей со скидкой.
  • Возможность продавать ненужные вам вещи, делать фото и размещать объявление.
  • Проверка авто с пробегом по VIN в Автотеке, чтобы убедиться, что с машиной всё в порядке. В категории "Транспорт" предлагают запчасти для иномарок и отечественных машин, мотоциклы, грузовики, аренду машин и спецтехники.
  • Множество объявлений о продаже недвижимости, а также аренде дома и квартиры посуточно или на длительный срок. Объявления отмечены на карте.
  • Поиск сотрудников и размещение вакансий о работе.
  • Фильтр «Вакансии рядом» - объявления о работе в 10 км от вас.
  • Поиск специалиста в раздел «Услуги». Там же можно найти клиентов: необходимо подать объявление и рассказать, какие услуги вы оказываете.
  • Заказ товаров с доставкой. Некрупные товары можно забрать в пункте выдачи рядом с домом. Продавец получит деньги только после того, как вы заберёте вещь и убедитесь, что она в порядке.
  • Встроенный мессенджер, в котором можно задать вопросы, назначить встречу, удобно отправлять дополнительные фотографии товара. Есть поиск по сообщениям.
  • Понравившиеся объявления можно сохранять в Избранное.
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