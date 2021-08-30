Авито для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|99.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|AVITO
|Категория:
|Поиск
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|110,65 Мб
|СКАЧАТЬ
Авито - официальный клиент для Android от крупнейшего российского сайта объявлений avito.ru. С его помощью вы можете найти объявление в интересующей вас тематике, ознакомиться с подробностями, разместить свои объявления. При просмотре объявления можно прямо из приложения совершить звонок продавцу или отправить ему текстовое сообщение. При просмотре недвижимости можно использовать интерактивную карту.
Основные возможности приложения Авито:
- Возможность договариваться с продавцами о продаже вещей со скидкой.
- Возможность продавать ненужные вам вещи, делать фото и размещать объявление.
- Проверка авто с пробегом по VIN в Автотеке, чтобы убедиться, что с машиной всё в порядке. В категории "Транспорт" предлагают запчасти для иномарок и отечественных машин, мотоциклы, грузовики, аренду машин и спецтехники.
- Множество объявлений о продаже недвижимости, а также аренде дома и квартиры посуточно или на длительный срок. Объявления отмечены на карте.
- Поиск сотрудников и размещение вакансий о работе.
- Фильтр «Вакансии рядом» - объявления о работе в 10 км от вас.
- Поиск специалиста в раздел «Услуги». Там же можно найти клиентов: необходимо подать объявление и рассказать, какие услуги вы оказываете.
- Заказ товаров с доставкой. Некрупные товары можно забрать в пункте выдачи рядом с домом. Продавец получит деньги только после того, как вы заберёте вещь и убедитесь, что она в порядке.
- Встроенный мессенджер, в котором можно задать вопросы, назначить встречу, удобно отправлять дополнительные фотографии товара. Есть поиск по сообщениям.
- Понравившиеся объявления можно сохранять в Избранное.
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Admin
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