Junk Finder для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 4.67/5 голосов - 3
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.1.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:Работа с файлами - Поиск
Загрузок (сегодня/всего):2 / 887 | Статистика
Размер:20,8 Мб
СКАЧАТЬ
Junk Finder скриншот № 1
Junk Finder скриншот № 2
Junk Finder скриншот № 3
Junk Finder скриншот № 4

Junk Finder - бесплавное приложение для Android-устройств для поиска и удаления мусора и ненужных файлов.

Особенности утилиты:

  • Поиск ненужных файлов.
  • Поиск больших файлов.
  • Поддержка устройство в чистоте.
  • Возможность задать минимальный допустимый размер файлов.

Информация выдается разделенная на разделы:

  • Мусор приложений
  • Прочий мусор
  • Старые APK
  • Большие файлы
ТОП-сегодня раздела "Работа с файлами"
 

скачать ES ПроводникES Проводник 4.2.2.9.2 / 4.2.4.0.1

ES Проводник – файловый менеджер выполнит все необходимые манипуляции с локальными и...

скачать Glary UtilitiesGlary Utilities 4.0.0.1065

Glary Utilities - версия популярного Windows-решения для мобильных устройств на базе Android, позволяющее управлять, оптимизировать, очищать и ускорять Ваш девайс...

скачать Kingo Android RootKingo Android Root 3.3

Kingo Root - самый простой способ получить Root-права на свое Android-устройство...

скачать RARRAR 5.91.build95

RAR – известный архиватор для Android-устройств. Приложение позволяет создавайте архивы RAR и ZIP...

скачать Droid OptimizerDroid Optimizer 1.1.8

Droid Optimizer – поможет решить большинство проблем, связанных с медленной работой смартфона...

скачать X-ploreX-plore 4.26.00

X-plore – удобный и функциональный файловый менеджер с двухпанельным режимом. Операции с...

Отзывы о программе Junk Finder

Admin

Отзывов о программе Junk Finder 2.1.2 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв