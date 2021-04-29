Junk Finder для Android
|Оценка:
|4.67/5 голосов - 3
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.1.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Ashampoo
|Категории:
|Работа с файлами - Поиск
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 887 | Статистика
|Размер:
|20,8 Мб
|СКАЧАТЬ
Junk Finder - бесплавное приложение для Android-устройств для поиска и удаления мусора и ненужных файлов.
Особенности утилиты:
- Поиск ненужных файлов.
- Поиск больших файлов.
- Поддержка устройство в чистоте.
- Возможность задать минимальный допустимый размер файлов.
Информация выдается разделенная на разделы:
- Мусор приложений
- Прочий мусор
- Старые APK
- Большие файлы
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Отзывы о программе Junk Finder
Admin
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