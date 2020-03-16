КиноПоиск для Android

КиноПоиск 5.0.3 для Android

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Описание КиноПоиск 5.0.3 для AndroidОписание   Скачать КиноПоиск 5.0.3 для AndroidСКАЧАТЬ (20,32 Мб) Скриншоты КиноПоиск 5.0.3 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика КиноПоиск 5.0.3 для AndroidСтатистика   Отзывы о КиноПоиск 5.0.3 для AndroidОтзывы (0)  
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4.43 из 5, всего оценок - 7
  • Рейтинг программы - 4.43 из 5
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Любите кинематограф? Приложение КиноПоиск предназначено именно для вас. Оно позволит узнать множество разнообразной информации про своих любимых актеров, режиссеров и других деятелей кино, про любимые фильмы, сериалы и мультфильмы. Покажет интервью со звездами, репортажи со съемок, рецензии зрителей. Фильмы делятся на различные списки: лучшие комедии, ужасы, мелодрамы, боевики, мультфильмы и т.д. Каждый день появляются анонсы ожидаемых лент, новости мира кино и свежие трейлеры. 

Программа позволяет просматривать рейтинги фильмов, графики кинопроката, отображает расписание сеансов в кинотеатрах России, Украины, Беларуси и Казахстана. Также поможет найти ближайший кинотеатр, укажет его адрес, телефоны, и схему проезда к нему. Непосредственно из приложения можно сразу купить билеты на понравившийся сеанс.

Зарегистрированные пользователи могут ставить оценки фильмам и оставлять свои рецензии, получают доступ к персональным спискам «Буду смотреть» и «Мои звёзды», а также могут рассчитывать на рекомендации.

Откройте мир кинематографа вместе с КиноПоиском!

Что нового в КиноПоиск 5.0.3 для Android?

В нижней асти эрана добавлены табы:

  • Афиша
  • Онлайн-кинотеатр
  • Кто ищет, тот всегда киноман
  • Профиль пользователя
     
КиноПоиск
КиноПоиск
КиноПоиск
КиноПоиск
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 13 172
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое - Поиск - другое
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Отзывы о программе КиноПоиск

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Отзывов о программе КиноПоиск 5.0.3 для Android пока нет, можете добавить...

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