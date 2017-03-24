Screenshot Pro (License) 2.2.0 для Android
Удобное и быстрое создание скриншотов на всех устройствах, работающих под управлением ОС Android. Автоматическая обрезка статус-бара и панели навигации, создание скриншотов с анимацией и без
Скриншот 2.0.46 для Android
Скриншот - очень простое, но эффективное приложение для быстрого редактирования скриншота экрана Вашего Android-устройства
Screen Cut 1.1 для Android
Screen Cut - плагин для браузера Dolphin Browser HD, позволяющий сохранить скриншот текущей открытой страницы браузера на карте памяти или отправить его по электронной почте или MMS
Screenshot 2.991 для Android
Screenshot – небольшая утилита для создания скриншотов. В приложении осуществлена возможность выставлять таймер, изменять формат сохраняемого файла, делиться полученными снимками экрана на Facebook, Twitter, Dropbox. Некоторые устройства требуют ROOT
Ashampoo Screenshot Snap Free 1.2.2 для Android
Ashampoo Screenshot Snap Free - удобное приложение для Android, с помощью которого можно быстро и легко осуществлять захват, редактирование и обмен скриншотами и изображениями
Упоротый лис 1.1.3 для Android
Упоротый лис - забавное приложение для Android, в котором ставшее популярным чучело лисы, можно добавить на любое изображение или фотографию. Приложение позволяет сделать фото с упоротым лисом в кадре. Полученным результатом можно поделиться с друзьями