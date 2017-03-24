Скриншот - очень простое, но эффективное приложение для быстрого редактирования скриншота экрана вашего Android-устройства. Бывают ситуации, когда вы сделали снимок экрана своего смартфона или планшета и хотите его быстро отправить другу или в службу поддержки, да при этом еще и выделить некоторые элементы, на которые нужно обратить внимание. Обычно для этого приходится делать массу различных телодвижений, что неудобно и занимает драгоценное время. В этом случае на помощь придет приложение Скриншот.

Управлять программой очень просто. Ваша задача установить это приложение и запустить отслеживание захвата экрана. Сам скриншот выполняется обычным способом:

регулятор уменьшения громкости вниз + кнопка питания,

кнопка питания + кнопка "Домой",

если реализовано - отдельно вынесенная сенсорная кнопка для скриншота.

Как только создан снимок экрана, откроется меню приложения и будут доступны простенькие методы редактирования: кадрирование любой части, нанесение рисунка, создание мозаики, ввод любого текста. Готовое изображение может быть сохранено на устройстве в указанном вами месте, а также отправлено по электронной почте.