Скриншот для Android

Скриншот 2.0.68 для Android

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Описание Скриншот 2.0.68 для AndroidОписание   Скачать Скриншот 2.0.68 для AndroidСКАЧАТЬ (1,44 Мб) Скриншоты Скриншот 2.0.68 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика Скриншот 2.0.68 для AndroidСтатистика   Отзывы о Скриншот 2.0.68 для AndroidОтзывы (0)  
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Скриншот - очень простое, но эффективное приложение для быстрого редактирования скриншота экрана вашего Android-устройства. Бывают ситуации, когда вы сделали снимок экрана своего смартфона или планшета и хотите его быстро отправить другу или в службу поддержки, да при этом еще и выделить некоторые элементы, на которые нужно обратить внимание. Обычно для этого приходится делать массу различных телодвижений, что неудобно и занимает драгоценное время. В этом случае на помощь придет приложение Скриншот.

Управлять программой очень просто. Ваша задача установить это приложение и запустить отслеживание захвата экрана. Сам скриншот выполняется обычным способом:

  • регулятор уменьшения громкости вниз + кнопка питания,
  • кнопка питания + кнопка "Домой",
  • если реализовано - отдельно вынесенная сенсорная кнопка для скриншота.

Как только создан снимок экрана, откроется меню приложения и будут доступны простенькие методы редактирования: кадрирование любой части, нанесение рисунка, создание мозаики, ввод любого текста. Готовое изображение может быть сохранено на устройстве в указанном вами месте, а также отправлено по электронной почте.

Скриншоты Скриншот:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 560
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗахват экрана, скриншоты

Отзывы о программе Скриншот

Admin

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