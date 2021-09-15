Скриншот для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 4
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.0.02 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Захват экрана, скриншоты
Загрузок (сегодня/всего):0 / 3 679 | Статистика
Размер:16,74 Мб
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Скриншот - очень простое, но эффективное приложение для быстрого редактирования скриншота экрана вашего Android-устройства. Бывают ситуации, когда вы сделали снимок экрана своего смартфона или планшета и хотите его быстро отправить другу или в службу поддержки, да при этом еще и выделить некоторые элементы, на которые нужно обратить внимание. Обычно для этого приходится делать массу различных телодвижений, что неудобно и занимает драгоценное время. В этом случае на помощь придет приложение Скриншот.

Управлять программой очень просто. Ваша задача установить это приложение и запустить отслеживание захвата экрана. Сам скриншот выполняется обычным способом:

  • регулятор уменьшения громкости вниз + кнопка питания,
  • кнопка питания + кнопка "Домой",
  • если реализовано - отдельно вынесенная сенсорная кнопка для скриншота.

Как только создан снимок экрана, откроется меню приложения и будут доступны простенькие методы редактирования: кадрирование любой части, нанесение рисунка, создание мозаики, ввод любого текста. Готовое изображение может быть сохранено на устройстве в указанном вами месте, а также отправлено по электронной почте.

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