Скриншот для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 4
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.0.02 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|lovekara
|Категория:
|Захват экрана, скриншоты
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 3 679 | Статистика
|Размер:
|16,74 Мб
|СКАЧАТЬ
Скриншот - очень простое, но эффективное приложение для быстрого редактирования скриншота экрана вашего Android-устройства. Бывают ситуации, когда вы сделали снимок экрана своего смартфона или планшета и хотите его быстро отправить другу или в службу поддержки, да при этом еще и выделить некоторые элементы, на которые нужно обратить внимание. Обычно для этого приходится делать массу различных телодвижений, что неудобно и занимает драгоценное время. В этом случае на помощь придет приложение Скриншот.
Управлять программой очень просто. Ваша задача установить это приложение и запустить отслеживание захвата экрана. Сам скриншот выполняется обычным способом:
- регулятор уменьшения громкости вниз + кнопка питания,
- кнопка питания + кнопка "Домой",
- если реализовано - отдельно вынесенная сенсорная кнопка для скриншота.
Как только создан снимок экрана, откроется меню приложения и будут доступны простенькие методы редактирования: кадрирование любой части, нанесение рисунка, создание мозаики, ввод любого текста. Готовое изображение может быть сохранено на устройстве в указанном вами месте, а также отправлено по электронной почте.
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