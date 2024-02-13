Screen Recorder Unlimited для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.22 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Castify
|Категория:
|Захват экрана, скриншоты
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|4,67 Мб
|СКАЧАТЬ
Screen Recorder Unlimited - это простой и удобный инструмент для записи экрана без каких-либо ограничений. С помощью этого приложения вы можете легко записывать видео в формате Full HD, захватывать ваши игры, видеозвонки или просто делать скриншоты экрана. Удобный пользовательский интерфейс позволяет начать запись всего одним касанием.
Создавайте обучающие материалы, документируйте важные моменты, обменивайтесь игровыми достижениями или просто делайте скриншоты для личного использования. Приложение поможет вам сделать это быстро, легко и с высоким качеством. Независимо от ваших потребностей - будь то создание контента, игровые стримы или профессиональная демонстрация программного обеспечения - Screen Recorder Unlimited станет вашим надежным помощником.
Основные функции Screen Recorder Unlimited:
- Удобная кнопка пузыря для быстрого доступа.
- Простой интерфейс для записи одним касанием.
- Возможность записи внутреннего аудио приложения.
- Запись звука с микрофона.
- Отсутствие водяных знаков.
- Запись геймплея на мобильном устройстве.
- Запись экрана с или без звука.
- Не требует рут-прав.
- Нет ограничений по времени записи.
- Разрешение до 1080p Full HD.
- До 60 кадров в секунду.
- Настройка качества записи до 12 МБ/с.
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