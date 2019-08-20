Скриншот Pro для Android

Скриншот Pro 1.3.01 для Android

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Описание Скриншот Pro 1.3.01 для AndroidОписание   Скачать Скриншот Pro 1.3.01 для AndroidСКАЧАТЬ (3,08 Мб) Скриншоты Скриншот Pro 1.3.01 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Скриншот Pro 1.3.01 для AndroidСтатистика   Отзывы о Скриншот Pro 1.3.01 для AndroidОтзывы (0)  
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Скриншот Pro - простая в использовании программа для создания скриншотов с возможностью их дальнейшего редактирования.

Для создания скриншота необходимо одновременно нажать клавишу питания и громкости. Присутствует возможность задавать местоположение папки для сохранения готовых изображений, рисовать на скриншотах, добавлять свой текст, а также делиться скриншотами с друзьями в социальных сетях или мессенджерах.

Ключевые особенности приложения:

  • Возможность задать папку для сохранения скриншотов.
  • Использование текста разной цветовой палитры для добавления на готовые изображения.
  • Редактирование изображений (нанесения мозаики и обрезка выделенных участков).
  • Подтверждение сохранения или мгновенное удаление скриншотов сразу после захвата экрана.
Скриншот Pro
Скриншот Pro
Скриншот Pro
Скриншот Pro
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗахват экрана, скриншоты
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Отзывы о программе Скриншот Pro

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