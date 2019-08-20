Скриншот Pro

V Recorder 2.9.2 для Android Простой в использовании, бесплатный экранный рекордер со звуком для Android-устройств. Присутствует встроенный редактор, имеется возможность накладывать свои Screenshot Pro (License) 3.3.0 для Android Удобное и быстрое создание скриншотов на всех устройствах, работающих под управлением ОС Android. Автоматическая обрезка статус-бара и панели навигации, создание Скриншот 2.0.79 для Android Скриншот – простая утилита, которая позволяет делать скриншоты и редактировать снимки рабочего стола. Вы сами настраиваете, какая комбинация клавиш делает скриншот,

Screen Recorder 1.3.8 для Android Удобное в использовании приложение, с помощью которого можно быстро и легко записать видео с экрана своего мобильного устройства, делать снимки экрана, редактировать Упоротый лис 1.1.3 для Android Упоротый лис - забавное приложение для Android, в котором ставшее популярным чучело лисы, можно добавить на любое изображение или фотографию. Приложение позволяет Screenshot Easy 1.4.24 для Android Screenshot Easy - бесплатное и простое в использовании приложение для Android-смартфонов и планшетов, которое позволяет пользователю быстро и легко делать на своем