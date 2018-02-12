Avast Cleanup (GrimeFighter) - удобный и простой в эксплуатации инструмент, который позволяет существенно увеличить производительность и скорость работы Вашего Android-устройства, путем его очистки от неиспользуемых приложений и устаревших файлов.

При запуске программа автоматически производит анализ внутренней памяти устройства и обнаруживает все ненужные данные, после чего информирует пользователя и предоставляет ему решать какие файлы или приложения могут быть удалены. Присутствует два режима очистки - безопасный и расширенный.

Основные возможности Avast Cleanup (GrimeFighter):