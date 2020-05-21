Explorer - удобный диспетчер файлов с интуитивно понятным интерфейсом для владельцев Android-девайсов, который отлично подойдет для организации хранения данных в памяти мобильного устройства или на SD-карте, а также предоставляет доступ к файлам и папкам находящимся в облачных сервисах или в сети.
Присутствует поддержка множественных вкладок, Google Drive, Box, Dropbox и сети (SMB), встроенный текстовый редактор, функция создания и распаковки RAR-архивов, выполнение длительных операций в фоновом режиме, поиск, эскизы изображений, настраиваемые наборы иконок, отправка файлов (с помощью электронной почты, Bluetooth и т.д.), просмотрщик базы данных SQLite и др.
Ключевые особенности Explorer:
Поддержка нескольких вкладок.
Поддержка Google Drive, Box, Dropbox и сети (SMB).
Возможность изменения темы оформления.
Наличие встроенного текстового редактора.
Отображение скрытых файлов и папок.
Создание и извлечение ZIP или TAR-файлов.
Распаковка RAR-архивов.
Выполнение длительных операций (например, копирование, перемещение) в фоновом режиме.
Создание ярлыков для файлов и папок на домашнем экране.
Настраиваемые наборы иконок.
Отправка файлов (с помощью электронной почты, Bluetooth и т.д.).
Встроенный просмотрщик базы данных SQLite.
Закладки для часто используемых файлов и папок.
Просмотр свойств файлов и папок, включая размер, дату, контрольнау сумму MD5 и пр.