ES Проводник 4.1.9.9.31 для Android ES Проводник – файловый менеджер выполнит все необходимые манипуляции с локальными и сетевыми файлами. Помимо стандартных операций, присутствует возможность работы с WiFi File Transfer 1.0.9 для Android WiFi File Transfer - связывает ваш телефон с ПК через WiFi соединение без необходимости в USB кабеле. Теперь вы свободно можете переносить файлы между папками двух RAR 5.60 build 63 для Android RAR – известный архиватор для Android-устройств. Приложение позволяет создавайте архивы RAR и ZIP и работать с файлами TAR, GZ, BZ2, XZ, 7z, ISO, ARJ.

Total Commander 2.91 для Android Total Commander – популярный двухпанельный файловый менеджер теперь на Android-устройствах. Программа работает с файлами и папками (включая скрытые), с ZIP и RAR X-plore 4.20.04 для Android X-plore – удобный и функциональный файловый менеджер с двухпанельным режимом. Операции с файлами производятся, как на устройстве, так и в облачных хранилищах или Explorer 3.2.3 для Android Explorer – идеальное решение для управления файловой системой Android-устройства. Присутствует поддержка файлов в хранилищах Google Drive, Box, Dropbox, встроенный