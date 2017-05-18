Avast SecureLine VPN для Android

Avast SecureLine VPN 2.0.4 для Android

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Описание Avast SecureLine VPN 2.0.4 для AndroidОписание   Скачать Avast SecureLine VPN 2.0.4 для AndroidСКАЧАТЬ (9,93 Мб) Скриншоты Avast SecureLine VPN 2.0.4 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика Avast SecureLine VPN 2.0.4 для AndroidСтатистика   Отзывы о Avast SecureLine VPN 2.0.4 для AndroidОтзывы (0)  
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Avast SecureLine VPN - приложение для устройств на базе Android, которое позволяет защитить мобильное подключение через общественные точки доступа Wi-Fi, а также обеспечивает конфиденциальность в Интернете от направленного взлома и кражи паролей.

В том случае если пользователь решил воспользоваться общественным Wi-Fi, Avast SecureLine VPN создает шифрованное VPN-подключение (на основе технологии IPsec), которое предотвращает попытки кражи персональных данных и позволяет анонимно просматривать веб-страницы.

Кроме этого присутствует возможность вручную выбрать собственное местоположение или использовать функцию оптимального расположения, что будет полезно для разблокировки и анонимизации доступа к веб-контенту с региональными ограничениями. Также имеется виджет для включения и выключения VPN на панели инструментов.

Что нового в Avast SecureLine VPN 2.0.4 для Android?
  • Исправлены мелкие ошибки.
Скриншоты Avast SecureLine VPN:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $2.59
Ограничение в работе программы7 дней
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)4 / 1 344
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыШифровка, дешифровка - Wi-Fi
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Отзывы о программе Avast SecureLine VPN

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