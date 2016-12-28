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Новая Почта для Android

Новая Почта 4.85 для Android

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Описание Новая Почта 4.85 для AndroidОписание   Скачать Новая Почта 4.85 для AndroidСКАЧАТЬ (16,35 Мб) Скриншоты Новая Почта 4.85 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика Новая Почта 4.85 для AndroidСтатистика   Отзывы о Новая Почта 4.85 для AndroidОтзывы (0)  
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Новая Почта – мобильное приложение известной службы курьерской доставки «Новая Почта». С этим приложением отправлять и получать грузы по всей Украине стало еще быстрее и проще. Установив Новая Почта, вы узнаете адреса и телефоны всех отделений «Новой Почты», график работы и особенности доставки/отправки в отделении, информацию о новых услугах и отделениях.

С помощью приложения можно найти адрес ближайшего отделения, учитывая ваше местоположение, рассчитать стоимость и сроки доставки, отследить отправленный товар по номеру накладной, вызвать курьера по адресу и др.

Что нового в Новая Почта 4.85 для Android?
  • приложение стало более надежным и комфортным.
Скриншоты Новая Почта:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)5 / 935
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое - другое

Отзывы о программе Новая Почта

Admin

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