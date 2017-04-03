Калькулятор беременности 1.71 для Android
Калькулятор беременности - полезное приложение для Android, которое включает в себя калькулятор, календарь беременности и обратный отсчёт до даты родов
Таймер Табата 1.3.3 для Android
Таймер Табата - таймер интервальных тренировок по протоколу Табата с музыкой и обратным отчетом. Всего четыре минуты в день позволят вам привести вашу фигуру в форму, укрепить мышцы и сбросить лишний вес
Справочник заболеваний 2.0.6 для Android
Справочник заболеваний – подробное описание большого количества заболеваний, включая подробное описание, лечение, симптомы и т.д. Справочник составлен специалистами ОМС. В приложении присутствует удобный, быстрый поиск, в том числе и голосовой
Популярные онлайн тесты 1.0.3 для Android
Популярные онлайн тесты - сборник тестов на различные темы популярной психологии, которые помогут вам раскрыть себя, иногда в шуточной форме, а некоторые в серьезной, с помощью которых вы будете узнавать о себе что-то новое каждый день
Solar Activity Monitor Widget 3.4.1 для Android
Solar Activity Monitor Widget – геомагнитная солнечная активность может стать причиной плохого самочувствия или повлиять на точность работы электронных приборов. С этим виджетом вы всегда будете в курсе изменений в активности солнца как на текущий день
АнтиКонтрафакт Алко 1.3.3 для Android
АнтиКонтрафакт Алко - полезное Android-приложение для любителей горячительных напитков, которое позволяет определить подлинность алкогольной продукции, а в случае нарушения можно мгновенно сообщить в федеральную службу по регулированию алкогольного рынка