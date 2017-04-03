Программы для Android » Хобби, увлечения » Здоровье » Таймер Табата 1.3.7 для Android
Таймер Табата для Android

Таймер Табата 1.3.7 для Android

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Таймер Табата 1.3.7 для AndroidОписание   Скачать Таймер Табата 1.3.7 для AndroidСКАЧАТЬ (19,31 Мб) Скриншоты Таймер Табата 1.3.7 для AndroidСкриншоты (3)   Статистика Таймер Табата 1.3.7 для AndroidСтатистика   Отзывы о Таймер Табата 1.3.7 для AndroidОтзывы (1)  
Оцените программу!
3.67 из 5, всего оценок - 3
  • Рейтинг программы - 3.67 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Таймер Табата - таймер интервальных тренировок по протоколу Табата с музыкой и обратным отчетом.

Всего четыре минуты в день позволят вам привести вашу фигуру в форму, укрепить мышцы и сбросить лишний вес.

Исследования проведенные в Токийском университете изобретателем метода Идзуми Табата показали, что занятия по данной методике приводили к 9 кратному уменьшению жировой ткани по сравнению с группой которая занималась 45 минут по обычному принципу.

Заканчивайте сидеть на стуле занимайтесь с портом и ваш организм ответит вам, красивой фигурой и прекрасным здоровьем.

Что нового в Таймер Табата 1.3.7 для Android?
  • Разблокированы все функции бесплатно.
Скриншоты Таймер Табата:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)5 / 5 091
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗдоровье - Спорт

Отзывы о программе Таймер Табата

Свет про Таймер Табата 1.2.4 для Android [03-08-2015]

Отличная прожка для занятия, по умолчанию на табата треню расчитана - 20 с треня, 10 отдых, обратный отсчет 3,2,1 воркаут,8 раундов, на 4 минуты занятий. Хочешь больше - запускай новый круг!, музыка для отдыха, музыка для упражнения. Минусы: изменить таймер нельзя, музыку тоже изменить нельзя ибо софт взломан.Но мне пока достаточно и 4-х минут.
1 | 1 | Ответить

Читать все отзывы (1) / Добавить отзыв
скачать Adguard
ТОП-сегодня раздела "Здоровье"
 

Калькулятор беременности 1.71 для Android

Калькулятор беременности - полезное приложение для Android, которое включает в себя калькулятор, календарь беременности и обратный отсчёт до даты родов

Таймер Табата 1.3.3 для Android

Таймер Табата - таймер интервальных тренировок по протоколу Табата с музыкой и обратным отчетом. Всего четыре минуты в день позволят вам привести вашу фигуру в форму, укрепить мышцы и сбросить лишний вес

Справочник заболеваний 2.0.6 для Android

Справочник заболеваний – подробное описание большого количества заболеваний, включая подробное описание, лечение, симптомы и т.д. Справочник составлен специалистами ОМС. В приложении присутствует удобный, быстрый поиск, в том числе и голосовой

Популярные онлайн тесты 1.0.3 для Android

Популярные онлайн тесты - сборник тестов на различные темы популярной психологии, которые помогут вам раскрыть себя, иногда в шуточной форме, а некоторые в серьезной, с помощью которых вы будете узнавать о себе что-то новое каждый день

Solar Activity Monitor Widget 3.4.1 для Android

Solar Activity Monitor Widget – геомагнитная солнечная активность может стать причиной плохого самочувствия или повлиять на точность работы электронных приборов. С этим виджетом вы всегда будете в курсе изменений в активности солнца как на текущий день

АнтиКонтрафакт Алко 1.3.3 для Android

АнтиКонтрафакт Алко - полезное Android-приложение для любителей горячительных напитков, которое позволяет определить подлинность алкогольной продукции, а в случае нарушения можно мгновенно сообщить в федеральную службу по регулированию алкогольного рынка

 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
 
Наш выбор

FBReader

Angry Birds Rio

Gismeteo lite

World of Tanks Blitz

Angry Birds

Фотосканер

BlaBlaCar

AIMP

Google Chrome

Battery Doctor

X-plore

Inbox

Camera360

Angry Birds Space

SoundHound

MyScore

Fruit Nibblers

World of Tanks Assistant

Temple Run 2

Angry Birds Star Wars

 
 