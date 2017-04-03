Таймер Табата - таймер интервальных тренировок по протоколу Табата с музыкой и обратным отчетом.

Всего четыре минуты в день позволят вам привести вашу фигуру в форму, укрепить мышцы и сбросить лишний вес.

Исследования проведенные в Токийском университете изобретателем метода Идзуми Табата показали, что занятия по данной методике приводили к 9 кратному уменьшению жировой ткани по сравнению с группой которая занималась 45 минут по обычному принципу.

Заканчивайте сидеть на стуле занимайтесь с портом и ваш организм ответит вам, красивой фигурой и прекрасным здоровьем.