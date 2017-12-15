Супер диктофон - удобный во всех отношениях диктофон для Android-устройств. Стандартный встроенный в мобильную ОС Android диктофон для записи внешних звуков не очень удобен в работе и использовании. Приложение предлагает вам попробовать и оценить достоинства этой программы которая имеет некоторые усовершенствованные функции.

Во-первых, Супер диктофон делает записи в mp3-формате, что экономит место на диске и позволяет использовать полученные аудио файлы практически на любых плеерах разных операционных систем. Во-вторых, запись звука в этом приложении никак не ограничена по времени - записывайте пока батарея устройства совсем не разрядится. В-третьих, в Супер диктофоне можно самому определять качество выходного аудио, таким образом также управляя занятым пространством вашего девайса. В-четвертых, запись звука может работать в фоновом режиме, не отвлекая вас от других дел.

Все это реализовано в очень простой и понятной оболочке без сложных настроек: есть кнопки начала записи и остановки записи. Сохраненные аудио файлы можно тут же прослушать, удалить, узнать детали, переименовать, поделиться с друзьями.

В общем, кому нужен действительно качественный диктофон, с которым удобно работать и который не подведет в нужную минуту, можно с уверенностью рекомендовать Супер диктофон.