MusicCast Controller для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:5.51 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:29,95 Мб
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MusicCast Controller - это инновационное приложение, разработанное компанией Yamaha, которое открывает перед вами новые горизонты в мире прослушивания музыки. Благодаря технологии MusicCast, вы получаете уникальную возможность наслаждаться вашей любимой музыкой в разных комнатах вашего дома, обеспечивая равномерное распределение аудиосигнала и полный контроль над ним через удобное приложение.

Основные особенности MusicCast Controller:

  • Многокомнатное воспроизведение: Передавайте различные музыкальные композиции в каждую комнату вашего дома или воспроизводите одну и ту же музыку повсюду, создавая атмосферу по всему дому.
  • Широкий спектр источников: Возможность воспроизведения музыки с Интернет-радио, музыкальных сервисов, сетевых хранилищ NAS, персональных компьютеров и даже подключенных устройств, таких как ТВ, CD-плееры и USB-накопители.
  • Поддержка аудио высокого разрешения: Наслаждайтесь прекрасным качеством звука с поддержкой аудио высокого разрешения до 192 кГц и 24 бит, чтобы каждая нота была воспроизведена с невероятной четкостью.
  • Простота управления: Управляйте всеми вашими аудиоустройствами, находящимися в сети, через единственное интуитивное приложение. Настройте воспроизведение, регулируйте громкость и создавайте настроенные зоны для идеального музыкального опыта.

Создайте музыкальное путешествие по вашему дому с MusicCast Controller. Разнообразие и качество воспроизведения, легкость управления и возможность настроить атмосферу в каждой комнате делают это приложение незаменимым спутником для настоящих ценителей музыки.
 

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