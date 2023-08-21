MusicCast Controller для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|5.51 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Yamaha Corporation
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|29,95 Мб
MusicCast Controller - это инновационное приложение, разработанное компанией Yamaha, которое открывает перед вами новые горизонты в мире прослушивания музыки. Благодаря технологии MusicCast, вы получаете уникальную возможность наслаждаться вашей любимой музыкой в разных комнатах вашего дома, обеспечивая равномерное распределение аудиосигнала и полный контроль над ним через удобное приложение.
Основные особенности MusicCast Controller:
- Многокомнатное воспроизведение: Передавайте различные музыкальные композиции в каждую комнату вашего дома или воспроизводите одну и ту же музыку повсюду, создавая атмосферу по всему дому.
- Широкий спектр источников: Возможность воспроизведения музыки с Интернет-радио, музыкальных сервисов, сетевых хранилищ NAS, персональных компьютеров и даже подключенных устройств, таких как ТВ, CD-плееры и USB-накопители.
- Поддержка аудио высокого разрешения: Наслаждайтесь прекрасным качеством звука с поддержкой аудио высокого разрешения до 192 кГц и 24 бит, чтобы каждая нота была воспроизведена с невероятной четкостью.
- Простота управления: Управляйте всеми вашими аудиоустройствами, находящимися в сети, через единственное интуитивное приложение. Настройте воспроизведение, регулируйте громкость и создавайте настроенные зоны для идеального музыкального опыта.
Создайте музыкальное путешествие по вашему дому с MusicCast Controller. Разнообразие и качество воспроизведения, легкость управления и возможность настроить атмосферу в каждой комнате делают это приложение незаменимым спутником для настоящих ценителей музыки.
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Admin
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