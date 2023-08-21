MusicCast Controller - это инновационное приложение, разработанное компанией Yamaha, которое открывает перед вами новые горизонты в мире прослушивания музыки. Благодаря технологии MusicCast, вы получаете уникальную возможность наслаждаться вашей любимой музыкой в разных комнатах вашего дома, обеспечивая равномерное распределение аудиосигнала и полный контроль над ним через удобное приложение.

Основные особенности MusicCast Controller:

Многокомнатное воспроизведение: Передавайте различные музыкальные композиции в каждую комнату вашего дома или воспроизводите одну и ту же музыку повсюду, создавая атмосферу по всему дому.

Широкий спектр источников: Возможность воспроизведения музыки с Интернет-радио, музыкальных сервисов, сетевых хранилищ NAS, персональных компьютеров и даже подключенных устройств, таких как ТВ, CD-плееры и USB-накопители.

Поддержка аудио высокого разрешения: Наслаждайтесь прекрасным качеством звука с поддержкой аудио высокого разрешения до 192 кГц и 24 бит, чтобы каждая нота была воспроизведена с невероятной четкостью.

Простота управления: Управляйте всеми вашими аудиоустройствами, находящимися в сети, через единственное интуитивное приложение. Настройте воспроизведение, регулируйте громкость и создавайте настроенные зоны для идеального музыкального опыта.

Создайте музыкальное путешествие по вашему дому с MusicCast Controller. Разнообразие и качество воспроизведения, легкость управления и возможность настроить атмосферу в каждой комнате делают это приложение незаменимым спутником для настоящих ценителей музыки.

