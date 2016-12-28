Планировщик путешествий - полезное приложение для всех любителей путешествовать по различным странам, с помощью которого можно спланировать идеальную и насыщенную поездку.

Пользователю достаточно задать конечную цель поездки и дни предполагаемого путешествия, после чего приложение автоматически добавляет время в пути и отображает расписание каждого дня вместе с прогнозом погоды. Можно добавлять достопримечательности, которые вы хотели бы увидеть или места, которые хотелось бы посетить - список рекомендованных для посещения мест прилагается, причем можно выбирать интересующую вас категорию, например можно отобразить все памятники архитектуры, произведения искусства, музеи, кинотеатры или лучшие кафе, ближайшие пляжи, SPA-салоны, магазины и пр.

Присутствует карта, с возможностью расчета времени и расстояния, функция синхронизации маршрутов между всеми устройствами, возможность редактировать маршруты в режиме онлайн, загружать автономные карты и пользоваться приложением без доступа к сети, делиться маршрутами с друзьями через социальные сети, просматривать прогноз погоды и многое другое.