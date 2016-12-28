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Планировщик путешествий для Android

Планировщик путешествий 4.0.1160 для Android

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Описание Планировщик путешествий 4.0.1160 для AndroidОписание   Скачать Планировщик путешествий 4.0.1160 для AndroidСКАЧАТЬ (37,21 Мб) Скриншоты Планировщик путешествий 4.0.1160 для AndroidСкриншоты (11)   Статистика Планировщик путешествий 4.0.1160 для AndroidСтатистика   Отзывы о Планировщик путешествий 4.0.1160 для AndroidОтзывы (1)  
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5.00 из 5, всего оценок - 1
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Планировщик путешествий - полезное приложение для всех любителей путешествовать по различным странам, с помощью которого можно спланировать идеальную и насыщенную поездку.

Пользователю достаточно задать конечную цель поездки и дни предполагаемого путешествия, после чего приложение автоматически добавляет время в пути и отображает расписание каждого дня вместе с прогнозом погоды. Можно добавлять достопримечательности, которые вы хотели бы увидеть или места, которые хотелось бы посетить - список рекомендованных для посещения мест прилагается, причем можно выбирать интересующую вас категорию, например можно отобразить все памятники архитектуры, произведения искусства, музеи, кинотеатры или лучшие кафе, ближайшие пляжи, SPA-салоны, магазины и пр.

Присутствует карта, с возможностью расчета времени и расстояния, функция синхронизации маршрутов между всеми устройствами, возможность редактировать маршруты в режиме онлайн, загружать автономные карты и пользоваться приложением без доступа к сети, делиться маршрутами с друзьями через социальные сети, просматривать прогноз погоды и многое другое.

Скриншоты Планировщик путешествий:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 265
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПутеводители - Планировщики, календарь, часы

Отзывы о программе Планировщик путешествий

в нашу деревню про Планировщик путешествий 2.3.657 для Android [22-06-2015]

Очень полезный.
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