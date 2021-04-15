GetYourGuide для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.70.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:Путеводители - другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:44,8 Мб
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GetYourGuide - приложение для путешественников, благодаря которому можно получить доступ к самым популярным турам по знаменитым достопримечательностям и билетам в интересные места по всему миру. Достаточно выбрать место, куда вы планируете поездку, и приложение предоставит вам лучшие экскурсии под руководством гида, билеты с проходом без очереди и самые важные достопримечательности, обязательные к посещению.

Основные возможности GetYourGuide:

  • Бронирование билетов заранее или прямо во время путешествия.
  • Возможность скачать мобильные билеты.
  • Добавление интересных мероприятий в избранное.
  • Возможность читать отзывы других путешественников.
  • Легкая отмена заказов.
  • Бронирование "горящих" билетов.
  • Поиск лучших мероприятий поблизости.
  • Получение обновлений в режиме реального времени.
  • Наличие персональных рекомендаций.
  • Просмотр контактов туроператоров.
  • Поиск маршрутов для ваших мероприятий.
  • Просмотр списков предстоящих мероприятий.
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