GetYourGuide - приложение для путешественников, благодаря которому можно получить доступ к самым популярным турам по знаменитым достопримечательностям и билетам в интересные места по всему миру. Достаточно выбрать место, куда вы планируете поездку, и приложение предоставит вам лучшие экскурсии под руководством гида, билеты с проходом без очереди и самые важные достопримечательности, обязательные к посещению.

Основные возможности GetYourGuide: