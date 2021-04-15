GetYourGuide для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.70.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|GetYourGuide
|Категории:
|Путеводители - другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|44,8 Мб
|СКАЧАТЬ
GetYourGuide - приложение для путешественников, благодаря которому можно получить доступ к самым популярным турам по знаменитым достопримечательностям и билетам в интересные места по всему миру. Достаточно выбрать место, куда вы планируете поездку, и приложение предоставит вам лучшие экскурсии под руководством гида, билеты с проходом без очереди и самые важные достопримечательности, обязательные к посещению.
Основные возможности GetYourGuide:
- Бронирование билетов заранее или прямо во время путешествия.
- Возможность скачать мобильные билеты.
- Добавление интересных мероприятий в избранное.
- Возможность читать отзывы других путешественников.
- Легкая отмена заказов.
- Бронирование "горящих" билетов.
- Поиск лучших мероприятий поблизости.
- Получение обновлений в режиме реального времени.
- Наличие персональных рекомендаций.
- Просмотр контактов туроператоров.
- Поиск маршрутов для ваших мероприятий.
- Просмотр списков предстоящих мероприятий.
2GIS (2ГИС) – объединяет в себе возможности справочника и навигатора. Тут вы найдете список...
Яндекс.Навигатор – полезное приложение покажет кратчайшую дорогу, учитывая пробки,...
MAPS.ME – с бесплатными офлайновыми картами вы всегда сможете проложить маршрут, независимо...
Бронируйте на ходу при помощи мобильного приложения Hostelworld. Приложение позволяет...
Санкт-Петербург Путеводитель 3.0.4
Санкт-Петербург Путеводитель - удобное приложение для Android, которое представляет собой...
Барселона Путеводитель - приложение для Android, которое является полноценным...
Отзывы о программе GetYourGuide
Admin
Отзывов о программе GetYourGuide 3.70.0 пока нет, можете добавить...