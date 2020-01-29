Citymapper

Теперь не нужно иметь на устройстве несколько путеводителей – программа заменит навигационные приложения. Построение маршрута в режиме онлайн происходит с учетом прибытия автобусов, трамваев и троллейбусов на остановку. Основные возможности:
Учитывает все виды транспорта.
Добавление остановки в Избранное позволяет быстрее проверять расписание.
Уведомления о сбоях в метро.
Оптимизация поездок – показывает ближайшую часть поезда к выходу/пересадке в метро.
Будильник, сигнализирующий о прибытии поезда или автобуса.
Уведомления о ежедневных поездках.
Автоматическое отправление местоположения друзьям, что бы они знали о вашем прибытии.
Схема метро Москвы и Петербурга в оффлайн.
Поддержка Android Wear.
В приложении доступны Москва и область, Санкт-Петербург и область, а также другие города мира (Берлин, Рим, Сеул, Манчестер, Сингапур и др.). Информация о расписаниях от компаний РЖД, Мосгортранс, Горэлектротранс и ГКУ Организатор Перевозок, Аэроэкспресс, ГУП Петербургский Метрополитен, ГУП Пассажиравтотранс, ГУП Горэлектротранс и др.