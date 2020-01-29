Citymapper для Android

Citymapper 9.9 для Android

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Описание Citymapper 9.9 для AndroidОписание   Скачать Citymapper 9.9 для AndroidСКАЧАТЬ (18,4 Мб) Скриншоты Citymapper 9.9 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика Citymapper 9.9 для AndroidСтатистика   Отзывы о Citymapper 9.9 для AndroidОтзывы (0)  
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5.00 из 5, всего оценок - 1
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Citymapper – транспортное приложения помогает проложить маршрут, учитывая метро, автобусы, трамваи, троллейбусы, экспрессы, электрички, велопрокат/velobike/velogorod, такси/Uber.

Теперь не нужно иметь на устройстве несколько путеводителей – программа заменит навигационные приложения. Построение маршрута в режиме онлайн происходит с учетом прибытия автобусов, трамваев и троллейбусов на остановку. Основные возможности:

  • Учитывает все виды транспорта.
  • Добавление остановки в Избранное позволяет быстрее проверять расписание.
  • Уведомления о сбоях в метро.
  • Оптимизация поездок – показывает ближайшую часть поезда к выходу/пересадке в метро.
  • Будильник, сигнализирующий о прибытии поезда или автобуса.
  • Уведомления о ежедневных поездках.
  • Автоматическое отправление местоположения друзьям, что бы они знали о вашем прибытии.
  • Схема метро Москвы и Петербурга в оффлайн.
  • Поддержка Android Wear.

В приложении доступны Москва и область, Санкт-Петербург и область, а также другие города мира (Берлин, Рим, Сеул, Манчестер, Сингапур и др.). Информация о расписаниях от компаний РЖД, Мосгортранс, Горэлектротранс и ГКУ Организатор Перевозок, Аэроэкспресс, ГУП Петербургский Метрополитен, ГУП Пассажиравтотранс, ГУП Горэлектротранс и др.

Citymapper
Citymapper
Citymapper
Citymapper
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 696
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКарты - Путеводители - другое
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Отзывы о программе Citymapper

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