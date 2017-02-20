Alternate Pic View для Windows

Alternate Pic View 2.370

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Описание Alternate Pic View 2.370Описание   Скачать Alternate Pic View 2.370СКАЧАТЬ (6,01 Мб) Скриншоты Alternate Pic View 2.370Скриншоты (7)   Статистика Alternate Pic View 2.370Статистика   Отзывы о Alternate Pic View 2.370Отзывы (1)  
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5.00 из 5, всего оценок - 4
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
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Alternate Pic View - неплохая замена стандартному приложению для просмотра изображений. Кроме непосредственно показа картинок, эта утилита обладает набором дополнительных опций для редактирования графических файлов. Поддерживаются практически все форматы изображений: jpg, bmp, ico, gif, tiff, png и другие.

В Alternate Pic View Вы сможете изменять цвета, вращать, отзеркаливать, экспериментировать с резкостью, регулировать яркость и контраст, менять размер, добавлять свои рисунки, а также использовать ряд фильтров и эффектов. Что интересно, прямо в этом приложении есть инструменты захвата экрана (скриншоты), конвертирования файлов между графическими форматами и извлечения иконок.

Доступен пакетный режим для операций конвертирования и изменения размера, что очень удобно при работе с большим объемом файлов. Кстати, для просмотра Вашей коллекции фотографий есть режим слайд-шоу. В целом, приложение сможет удовлетворить основные потребности пользователей, позволяя удобно и комфортно просматривать и редактировать файлы изображений.

Что нового в Alternate Pic View 2.370?
  • Обновлены инструменты
  • Исправлены ошибки
Скриншоты Alternate Pic View:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1 828
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПросмотр

Отзывы о программе Alternate Pic View

(ерж про Alternate Pic View 1.966 [04-05-2015]

Кому важно, на сайте разработчика имеется и портативная версия программы.
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