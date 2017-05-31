WeChat для Android

WeChat 6.5.7 для Android

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Описание WeChat 6.5.7 для AndroidОписание   Скачать WeChat 6.5.7 для AndroidСКАЧАТЬ (39,23 Мб) Скриншоты WeChat 6.5.7 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика WeChat 6.5.7 для AndroidСтатистика   Отзывы о WeChat 6.5.7 для AndroidОтзывы (0)  
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WeChat - популярное бесплатное приложение для обмена мгновенными сообщениями и голосовыми вызовами по всему миру без лишних затрат. С клиентом вы сможете легко общаться с семьей и друзьями в разных странах, всегда оставаясь на связи - нужен лишь доступ в интернет посредством мобильного трафика или по Wi-Fi-сети. Кроме отправки текстовых сообщений (SMS/MMS) и голосовых звонков, в WeChat доступны еще и видео вызовы высокого качества, передача фотографий, а также забавные игры.

Если есть необходимость пообщаться нескольким пользователям одновременно, то для этого предусмотрен групповой чат с участием до 100 человек сразу - можно проводить целые конференции. При этом весьма кстати будет поддержка мультимедийных сообщений: видео ролики, изображения, текстовые и голосовые месседжи.

Чтобы собеседники ощутили всю полноту ваших чувств, эмоций и переживаний, используйте при общении обширную галерею стикеров, где собраны сотни забавных и веселых анимированных наклеек с героями фильмов, сериалов и мультиков. А лучшими моментами своей жизни вы можете поделиться, настроив персональный фотопоток.

Не ограничивайте себя устоявшимся кругом общения, ищите новых друзей с функциями "Радар друзей", "Пользователи по соседству" и "Встряска" - может так случиться, что с некоторыми вы сможете встретиться "в живую". Кстати, если вы путешествуете, то вместо того, чтобы рассказывать другим, где вы находитесь, просто воспользуйтесь опцией обмена данными о своем местоположении в режиме реального времени, и тогда ваши друзья будут знать о вашем пребывании в данный момент.

Разработчики уделили большое внимание защите конфиденциальности передаваемой информации, предоставляя самый высокий уровень контроля над личными данными: это единственное приложение для обмена сообщениями, которое было сертифицировано TRUSTe.

В целом, WeChat можно смело назвать одним из лучших коммуникационных приложений, которое составит достойную конкуренцию другим аналогичным программам типа WhatsApp, Viber, Line и др.

Что нового в WeChat 6.5.7 для Android?
  • Поиск файлов, фотографий и ссылок в истории чата.
  • Информация о том, как члены группы присоединились к группе, теперь доступна владельцам групп.
  • Просматривайте и редактируйте выбранные фото перед их отправкой друзьям.
  • Улучшение голосового ввода для более быстрого и точного распознавания речи (поддержка упрощенного китайского языка).
  • Редактируйте и добавляйте аннотации к фото перед тем, как отправить их друзьям.
Скриншоты WeChat:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 2 290
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыICQ, чаты, пейджеры
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