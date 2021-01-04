Tukan для Android
|Оценка:
|4.67/5 голосов - 3
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.1.50-release | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Tukan Ltd
|Категория:
|ICQ, чаты, пейджеры
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 528 | Статистика
|Размер:
|14,88 Мб
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Tukan - бесплатный криптомессенджер для Android, который предлагает пользователям абсолютно свободное общение, end-to-end шифрование как в личных, так и в групповых чатах, безопасное хранение данных, а также групповые чаты, стикеры, фото и обмен файлами.
Примечательно, что регистрация в мессенджере полностью анонимна: пользователю не нужно вводить номер телефона, e-mail и какие-либо другие персональные данные.
В приложении реализовано полноценное end-to-end шифрование как в личных, так и в групповых чатах, что означает что все сообщения хранятся в зашифрованном виде только у пользователя, а не на сервере.
Кроме того Tukan содержит все привычные функции мессенджеров, как например групповые чаты, стикеры, фото и обмен файлами. Интерфейс оптимизирован для максимально эффективного использования. Имеется таймер самоудаления сообщений, возможность установить PIN-код для входа в приложение и многое другое.
- Исправлены ошибки в голосовых сообщениях
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Отзывы о программе Tukan
Сокол про Tukan 2.1.27-release [03-01-2021]
Немного напрягает, что не видишь время последнего посещения, и ещё не видно печатает собеседник в это время или нет
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