Tukan - бесплатный криптомессенджер для Android, который предлагает пользователям абсолютно свободное общение, end-to-end шифрование как в личных, так и в групповых чатах, безопасное хранение данных, а также групповые чаты, стикеры, фото и обмен файлами.

Примечательно, что регистрация в мессенджере полностью анонимна: пользователю не нужно вводить номер телефона, e-mail и какие-либо другие персональные данные.