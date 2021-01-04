Tukan для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 4.67/5 голосов - 3
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.1.50-release | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:ICQ, чаты, пейджеры
Загрузок (сегодня/всего):0 / 528 | Статистика
Размер:14,88 Мб
СКАЧАТЬ
Tukan скриншот № 1
Tukan скриншот № 2
Tukan скриншот № 3

Tukan - бесплатный криптомессенджер для Android, который предлагает пользователям абсолютно свободное общение, end-to-end шифрование как в личных, так и в групповых чатах, безопасное хранение данных, а также групповые чаты, стикеры, фото и обмен файлами.

Примечательно, что регистрация в мессенджере полностью анонимна: пользователю не нужно вводить номер телефона, e-mail и какие-либо другие персональные данные.

В приложении реализовано полноценное end-to-end шифрование как в личных, так и в групповых чатах, что означает что все сообщения хранятся в зашифрованном виде только у пользователя, а не на сервере.

Кроме того Tukan содержит все привычные функции мессенджеров, как например групповые чаты, стикеры, фото и обмен файлами. Интерфейс оптимизирован для максимально эффективного использования. Имеется таймер самоудаления сообщений, возможность установить PIN-код для входа в приложение и многое другое.

Что нового в Tukan 2.1.50-release?
  • Исправлены ошибки в голосовых сообщениях
ТОП-сегодня раздела "ICQ, чаты, пейджеры"
 

скачать ViberViber 14.4.0.9

Viber – популярное кросс-платформенное приложения для общения. После установки программа...

скачать WhatsAppWhatsApp 2.20.206.24

WhatsApp – популярное приложения для комфортного и надежного общения с друзьями и близкими....

скачать TelegramTelegram 7.2.1

Telegram – главными достоинствами мессенджера являются безопасность в общении, скорость и...

скачать Google DuoGoogle Duo 108.0.337319912.DR108_RC05

Google Duo - удобное приложение для общения с друзьями по видеосвязи, с возможностью увидеть...

скачать WaplogWaplog 4.1.3.1

Waplog - социальная сеть с большим количеством пользователей со всего мира. Установив...

скачать SkypeSkype 8.61.0.96

Skype – одно из самых популярных приложений в мире для общения. Программа поддерживает...

Отзывы о программе Tukan

Сокол про Tukan 2.1.27-release [03-01-2021]

Немного напрягает, что не видишь время последнего посещения, и ещё не видно печатает собеседник в это время или нет
| | Ответить

Читать все отзывы (1) / Добавить отзыв