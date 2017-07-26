Keeper для Android

Keeper 10.7.0 для Android

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Описание Keeper 10.7.0 для AndroidОписание   Скачать Keeper 10.7.0 для AndroidСКАЧАТЬ (18,92 Мб) Скриншоты Keeper 10.7.0 для AndroidСкриншоты (9)   Статистика Keeper 10.7.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о Keeper 10.7.0 для AndroidОтзывы (0)  
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Keeper - удобный диспетчер паролей, который поможет вам надежно хранить учетные данные и личную информацию.

В настоящее время трудно встретить человека, который не пользуется электронной почтой, не имеет аккаунт в социальных сетях, не зарегистрировал учетную запись на каком-либо сайте. Для того, чтобы ваши данные не могли попасть в руки злоумышленников, нужно иметь сложные пароли. Однако если использовать один и тот же пароль для всех сайтов, то вероятность утечки данных увеличивается, а запоминать много надежных паролей не удобно. В этом случае как раз и можно воспользоваться менеджером паролей Keeper.

Все ваши основные данные (пароли, логины, номера кредитных карт, банковских счетов и др.) хранятся в личном зашифрованном хранилище, которое невозможно взломать даже опытным хакерам. Генератор паролей приложения создает чрезвычайно надежные пароли для разных сайтов, которые вы посещаете, что обеспечивает наилучший способ защиты приватных сведений. Для этого в приложении применяется 256-битное AES-шифрование и ключи типа PBKDF2.

Keeper очень удобен и прост в использовании. Доступ можно получить с вашего любого мобильного устройства и даже настольного ПК. Благодаря мгновенному поиску и продуманной организации системы, находить нужную информацию в Keeper очень легко. Кроме того, предусмотрена возможность делиться своими записями с другими пользователями программы, например, с женой, мужем или с коллегой. Помимо этого, в приложении есть функция безопасного хранения файлов: фотографии, видео, документы - все находится в надежном сейфе в зашифрованном виде, доступ к которому имеете только вы.

Весьма кстати реализована функцию под названием Keeper FastFill. Она позволяет создавать и заполнять пароли в мобильных приложениях, в том числе в Интернете, в Chrome и миллионах других приложений Android. Таким образом, вам не придется помнить все свои учетные данные или хранить их на каких-то листочках - Keeper сделает всю работу за вас.

В целом, Keeper действительно мощный диспетчер паролей, который максимально упростит вам использование интернета и при этом убережет от умышленной или случайной утечки конфиденциальных данных в Сеть.

Что нового в Keeper 10.7.0 для Android?
  • Мы ввели новую функцию “Идентификация и платежи” для безопасного хранения данных кредитных карт и автоматического заполнения веб-форм!
  • Легкое сохранение данных кредитных карт и управление ими в целях покупок через Интернет.
  • Удобное добавление множества адресов выставления счета и адресов доставки.
  • Быстрое автоматическое заполнение форм для онлайн-транзакций.
Скриншоты Keeper:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 3.x, 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 358
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыМенеджеры паролей
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