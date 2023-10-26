HidePass для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 2
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.9.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Менеджеры паролей
Загрузок (сегодня/всего):7 / 9 | Статистика
Размер:1,34 Мб
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HidePass - решение в области управления паролями, обеспечивающее непревзойденную безопасность и удобство в использовании для пользователей. Программа предоставляет надежное хранение и управление вашими учетными данными, обеспечивая полную защиту ваших личных информационных активов.

Основные возможности HidePass:

  • Безопасное хранение паролей: Все ваши пароли зашифрованы и хранятся исключительно на вашем мобильном устройстве, предотвращая любые попытки онлайн-взлома.
  • Мощное шифрование: Применяется передовое 256-битное шифрование, обеспечивая высший уровень безопасности для ваших данных.
  • Управление идентификаторами и паролями: Легко и удобно управляйте вашими паролями и личной информацией.
  • Резервное копирование и восстановление данных: Создавайте резервные копии данных и восстанавливайте их в случае необходимости, обеспечивая безопасность ваших данных.
  • Управление папками: Организуйте ваши данные по папкам для удобства использования.
  • Скрытие паролей: Скрытые пароли обеспечивают дополнительный уровень конфиденциальности.
  • Автоматический выход из системы: При простое в течение определенного времени система автоматически выходит из аккаунта, обеспечивая безопасность в случае утери устройства.
  • Дополнительные функции: Добавляйте секретные заметки, ID, адреса сайтов и дополнительные описания для полноты вашего управления данными.
  • Оффлайн использование: HidePass работает даже без подключения к интернету, обеспечивая доступ к вашим данным в любое время и в любом месте.
  • Простой и интуитивно понятный интерфейс для максимального удобства.
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