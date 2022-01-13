KeePassDroid для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.5.17.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Brian Pellin
|Категория:
|Менеджеры паролей
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|6,28 Мб
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KeePassDroid - удобное приложение для хранения паролей к сайтам с поддержкой синхронизации с ПК, которое является портированной версией популярного десктопного приложения KeePass Password Safe.
Поддерживаются базы, созданные в KeePass, позволяет читать, редактировать и создавать новые записи. Также поддерживается синхронизация с большинством браузеров, в том числе UC Browser, Google Chrome и пр.
Особенности KeePassDroid:
- Возможность хранить все пароли в удобной и защищенной базе данных.
- Возможность использовать мастер-пароль или файл-ключ для доступа к базе.
- Работа с одной и той же базой данных как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
- Поддержка большинства популярных мобильных браузеров, включая UC Browser, Google Chrome и пр.
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