KeePassDroid для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.5.17.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Менеджеры паролей
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Размер:6,28 Мб
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KeePassDroid - удобное приложение для хранения паролей к сайтам с поддержкой синхронизации с ПК, которое является портированной версией популярного десктопного приложения KeePass Password Safe.

Поддерживаются базы, созданные в KeePass, позволяет читать, редактировать и создавать новые записи. Также поддерживается синхронизация с большинством браузеров, в том числе UC Browser, Google Chrome и пр.

Особенности KeePassDroid:

  • Возможность хранить все пароли в удобной и защищенной базе данных.
  • Возможность использовать мастер-пароль или файл-ключ для доступа к базе.
  • Работа с одной и той же базой данных как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
  • Поддержка большинства популярных мобильных браузеров, включая UC Browser, Google Chrome и пр.
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