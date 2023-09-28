My Passwords Manager для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|23.08.21 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Erkan Molla
|Категория:
|Менеджеры паролей
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|4,53 Мб
|СКАЧАТЬ
My Passwords Manager - менеджер паролей, который помогает хранить все ваши логины, пароли и другую личную информацию в надежной и надежной зашифрованной базе данных.
Особенности My Passwords Manager:
- Быстрый и легкий доступ: Получайте быстрый доступ к вашим паролям и данным.
- Надежное шифрование данных с использованием AES-256 бит.
- Резервное копирование и восстановление ваших данных.
- Автоматическое резервное копирование в локальное хранилище.
- Нет доступа к Интернету: Ваши данные остаются оффлайн.
- Встроенный генератор паролей.
- Автоматический выход при выключении экрана.
- Поддержка нескольких окон: Удобное управление вашими данными.
- Неограниченное количество записей: Храните все ваши пароли и данные.
- Архивные записи: Сортируйте данные по необходимости. [PRO-версия]
- Биометрическая аутентификация (отпечаток пальца и т.д.): Быстрый и безопасный доступ. [PRO-версия]
- Автоматическая очистка буфера обмена: Защита ваших данных. [PRO-версия]
- Пользовательские поля: Персонализируйте вашу базу данных. [PRO-версия]
- Экспорт и импорт CSV-файлов: Удобный обмен данными. [PRO-версия]
- Экспорт в pdf и печать: Создавайте отчеты. [PRO-версия]
- Прикрепленные изображения: Храните дополнительные данные. [PRO-версия]
- История паролей: Отслеживайте изменения. [PRO-версия]
- Самоуничтожение: Безопасное удаление данных. [PRO-версия]
- Выбор темы: Персонализируйте интерфейс. [PRO-версия]
- Неограниченное количество ярлыков: Организуйте данные. [PRO-версия]
- Массовые действия ввода (назначение ярлыка и т.д.): Управляйте данными эффективно. [PRO-версия]
- Приложение Wear OS: Доступ к данным на вашем запястье. [PRO-версия]
Простой и удобный менеджер паролей для Android-устройств, позволяющий работать с файлами...
Kaspersky Password Manager 9.2.90.35
Kaspersky Password Manager – приложение надежно хранит все ваши пароли, адреса и информацию о...
Отличный менеджер паролей для Android-устройств, который надежно сохранит все Ваши учетные...
Keepass2Android Offline 1.09e-r7
Мобильный менеджер паролей с открытым исходным кодом для Android, который умеет работать с...
Простой и безопасный менеджер паролей для Android, который позволяет хранить все ваши пароли...
Простой и безопасный способ хранить все ваши логины и пароли и легко их синхронизировать...
Отзывы о программе My Passwords Manager
Admin
Отзывов о программе My Passwords Manager 23.08.21 пока нет, можете добавить...