My Passwords Manager для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:23.08.21 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Менеджеры паролей
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:4,53 Мб
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My Passwords Manager - менеджер паролей, который помогает хранить все ваши логины, пароли и другую личную информацию в надежной и надежной зашифрованной базе данных.

Особенности My Passwords Manager:

  • Быстрый и легкий доступ: Получайте быстрый доступ к вашим паролям и данным.
  • Надежное шифрование данных с использованием AES-256 бит.
  • Резервное копирование и восстановление ваших данных.
  • Автоматическое резервное копирование в локальное хранилище.
  • Нет доступа к Интернету: Ваши данные остаются оффлайн.
  • Встроенный генератор паролей.
  • Автоматический выход при выключении экрана.
  • Поддержка нескольких окон: Удобное управление вашими данными.
  • Неограниченное количество записей: Храните все ваши пароли и данные.
  • Архивные записи: Сортируйте данные по необходимости. [PRO-версия]
  • Биометрическая аутентификация (отпечаток пальца и т.д.): Быстрый и безопасный доступ. [PRO-версия]
  • Автоматическая очистка буфера обмена: Защита ваших данных. [PRO-версия]
  • Пользовательские поля: Персонализируйте вашу базу данных. [PRO-версия]
  • Экспорт и импорт CSV-файлов: Удобный обмен данными. [PRO-версия]
  • Экспорт в pdf и печать: Создавайте отчеты. [PRO-версия]
  • Прикрепленные изображения: Храните дополнительные данные. [PRO-версия]
  • История паролей: Отслеживайте изменения. [PRO-версия]
  • Самоуничтожение: Безопасное удаление данных. [PRO-версия]
  • Выбор темы: Персонализируйте интерфейс. [PRO-версия]
  • Неограниченное количество ярлыков: Организуйте данные. [PRO-версия]
  • Массовые действия ввода (назначение ярлыка и т.д.): Управляйте данными эффективно. [PRO-версия]
  • Приложение Wear OS: Доступ к данным на вашем запястье. [PRO-версия]
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