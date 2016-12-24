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Песни под гитару для Android

Песни под гитару 6.5 для Android

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Описание Песни под гитару 6.5 для AndroidОписание   Скачать Песни под гитару 6.5 для AndroidСКАЧАТЬ (35,39 Мб) Скриншоты Песни под гитару 6.5 для AndroidСкриншоты (12)   Статистика Песни под гитару 6.5 для AndroidСтатистика   Отзывы о Песни под гитару 6.5 для AndroidОтзывы (0)  
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5.00 из 5, всего оценок - 8
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Песни под гитару - отличное приложение для всех любителей игры на гитаре, где собрано множество разножанровых песен с текстом и аккордами. Бывают ситуации, когда в компании друзей возникает желание попеть всем вместе под гитару, вот только вспомнить или подобрать подходящую для всех песню не так-то и просто - чтобы и гитарист мог сыграть, и все желающие подпевать текст помнили. Выручит в таком случае программа Песни под гитару - песенник с аккордами для гитары.

В этом сборнике, наполняемом с помощью самих пользователей, собраны популярные (и не очень) песни на многих языках: русском, английском, украинском, белорусском и т.д. Довольно-таки качественно выполнен поиск нужной композиции - все исполнители отображаются в алфавитном порядке с закладками по первой букве. Кроме того, если вы, например, не помните группу или автора песни, а знаете только ее некоторый отрывок, то введя текст в поисковую строку, вам будут показаны все композиции с такими словами.

Самые любимые и часто используемые песни можно заносить в Избранное, откуда вы получите быстрый доступ к ним. Также вы можете ставить оценки к той или иной композиции, выводя общий пользовательский рейтинг. Интересно, что любую песню можно подредактировать - если считаете, что допущена ошибка в тексте или аккордах, то исправьте ее, прописав правильные на ваш взгляд данные.

Приложение не требует подключения к интернету, вся информация хранится на вашем устройстве, поэтому использовать этот песенник можно когда угодно и где угодно - в походе, в гостях, на природе и т.д. Все это позволит по-настоящему насладиться гитарной игрой как в компании, так и для себя лично, разучив новые композиции и расширив список освоенных песен.

Что нового в Песни под гитару 6.5 для Android?
  • Добавлен раздел "История".
  • Добавлен звук у метронома.
  • Исправлены ошибки.
Скриншоты Песни под гитару:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)16 / 3 979
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыМузыка

Отзывы о программе Песни под гитару

Admin

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