Песни под гитару - отличное приложение для всех любителей игры на гитаре, где собрано множество разножанровых песен с текстом и аккордами. Бывают ситуации, когда в компании друзей возникает желание попеть всем вместе под гитару, вот только вспомнить или подобрать подходящую для всех песню не так-то и просто - чтобы и гитарист мог сыграть, и все желающие подпевать текст помнили. Выручит в таком случае программа Песни под гитару - песенник с аккордами для гитары.

В этом сборнике, наполняемом с помощью самих пользователей, собраны популярные (и не очень) песни на многих языках: русском, английском, украинском, белорусском и т.д. Довольно-таки качественно выполнен поиск нужной композиции - все исполнители отображаются в алфавитном порядке с закладками по первой букве. Кроме того, если вы, например, не помните группу или автора песни, а знаете только ее некоторый отрывок, то введя текст в поисковую строку, вам будут показаны все композиции с такими словами.

Самые любимые и часто используемые песни можно заносить в Избранное, откуда вы получите быстрый доступ к ним. Также вы можете ставить оценки к той или иной композиции, выводя общий пользовательский рейтинг. Интересно, что любую песню можно подредактировать - если считаете, что допущена ошибка в тексте или аккордах, то исправьте ее, прописав правильные на ваш взгляд данные.

Приложение не требует подключения к интернету, вся информация хранится на вашем устройстве, поэтому использовать этот песенник можно когда угодно и где угодно - в походе, в гостях, на природе и т.д. Все это позволит по-настоящему насладиться гитарной игрой как в компании, так и для себя лично, разучив новые композиции и расширив список освоенных песен.