LikeTones для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:9.1.6 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Музыка
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:58.41 Мб
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LikeTones представляет собой бесплатное приложение, разработанное для профессиональной настройки гитары с высокой точностью. С помощью уникального алгоритма, специально созданного для гитары, LikeTones обеспечивает наилучшее качество настройки с высокой профессиональной точностью, обеспечивая насыщенные и точные тона.

Основные возможности приложения LikeTones:

  • Профессиональная точность настройки гитары.
  • Возможность настройки гитары с использованием реальных звуков.
  • Быстрый и автоматический режим настройки гитары.
  • Множество настроек, включая различные варианты настройки, темный режим, язык обозначений, опорную частоту, левый режим и дополнительную информацию.

LikeTones позволяет пользователям настраивать свои гитары быстро и эффективно, обеспечивая при этом высокую точность и качество звука. Благодаря возможности использования реальных звуков и разнообразных настроек, приложение подходит как для профессиональных музыкантов, так и для любителей гитарной музыки.

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