LikeTones для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|9.1.6 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|LikeTones
|Категория:
|Музыка
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|58.41 Мб
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LikeTones представляет собой бесплатное приложение, разработанное для профессиональной настройки гитары с высокой точностью. С помощью уникального алгоритма, специально созданного для гитары, LikeTones обеспечивает наилучшее качество настройки с высокой профессиональной точностью, обеспечивая насыщенные и точные тона.
Основные возможности приложения LikeTones:
- Профессиональная точность настройки гитары.
- Возможность настройки гитары с использованием реальных звуков.
- Быстрый и автоматический режим настройки гитары.
- Множество настроек, включая различные варианты настройки, темный режим, язык обозначений, опорную частоту, левый режим и дополнительную информацию.
LikeTones позволяет пользователям настраивать свои гитары быстро и эффективно, обеспечивая при этом высокую точность и качество звука. Благодаря возможности использования реальных звуков и разнообразных настроек, приложение подходит как для профессиональных музыкантов, так и для любителей гитарной музыки.
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