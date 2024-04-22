Тренажёр нот на бас-гитаре представляет собой удобное приложение для изучения нот и их расположения на грифе 4-х, 5-и и 6-и струнной бас-гитары. Он предоставляет гибкий и интуитивно понятный способ освоения нот в различных обозначениях и музыкальных нотациях. Это приложение идеально подходит как для новичков, так и для тех, кто уже обладает базовыми навыками и стремится их усовершенствовать.

Основные возможности:

Обозреватель нот: Позволяет отображать или скрывать ноты на грифе с возможностью настройки фильтров и выделений.

Тренажёр нот: Предлагает создание настраиваемого пользовательского профиля для концентрации на определенных областях и нотах на грифе. Включает различные типы вопросов и полное отслеживание статистики.

Практикум нот: Распознает ноты реального инструмента и тренирует визуальную и пальцевую память. Поддерживает создание пользовательских профилей и отслеживание статистики.

Игра: Предлагает развлекательный способ проверки знаний и изучения расположения нот на грифе.

Тюнер: Бас-гитарный тюнер с возможностью отображения позиций распознанных нот реального инструмента и их частоты.

Теория: Включает базовую теорию музыкальных нот и диаграммы для изучения нот на грифе.

С помощью этого приложения можно быстро и эффективно выучить все ноты на грифе бас-гитары в любых обозначениях. Демо-версия приложения доступна для ознакомления, ограничиваясь только первыми 4-мя ладами.