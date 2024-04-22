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Тренажёр нот на бас-гитаре для Android

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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Демо версия
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:4.8 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский, Русский
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Категория:Музыка
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:9.66 Мб
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Тренажёр нот на бас-гитаре представляет собой удобное приложение для изучения нот и их расположения на грифе 4-х, 5-и и 6-и струнной бас-гитары. Он предоставляет гибкий и интуитивно понятный способ освоения нот в различных обозначениях и музыкальных нотациях. Это приложение идеально подходит как для новичков, так и для тех, кто уже обладает базовыми навыками и стремится их усовершенствовать.

Основные возможности:

  • Обозреватель нот: Позволяет отображать или скрывать ноты на грифе с возможностью настройки фильтров и выделений.
  • Тренажёр нот: Предлагает создание настраиваемого пользовательского профиля для концентрации на определенных областях и нотах на грифе. Включает различные типы вопросов и полное отслеживание статистики.
  • Практикум нот: Распознает ноты реального инструмента и тренирует визуальную и пальцевую память. Поддерживает создание пользовательских профилей и отслеживание статистики.
  • Игра: Предлагает развлекательный способ проверки знаний и изучения расположения нот на грифе.
  • Тюнер: Бас-гитарный тюнер с возможностью отображения позиций распознанных нот реального инструмента и их частоты.
  • Теория: Включает базовую теорию музыкальных нот и диаграммы для изучения нот на грифе.

С помощью этого приложения можно быстро и эффективно выучить все ноты на грифе бас-гитары в любых обозначениях. Демо-версия приложения доступна для ознакомления, ограничиваясь только первыми 4-мя ладами.

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