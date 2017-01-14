Smart TV Remote - удобное приложение для Android, с помощью которого можно превратить свое мобильное устройство в пульт дистанционного управления телевизорами Samsung (B-, C-, D- E- и F-серии) по локальной сети или другой бытовой техникой с ИК-портом. Программа позволяет легко переключаться между каналами, создавать список избранных каналов для быстрого доступа к ним, регулировать уровень громкости, просматривать устройства подключенные через HDMI-разъемы, устанавливать код защиты телевизора от детей и многое другое.

В настройках имеется возможность автоматически подключать пульт к последнему использовавшемуся телевизору, отображать информационную строку при переключении каналов, показывать информацию о каждом канале, импортировать и экспортировать списки каналов, а также редактировать и удалять их. Smart TV Remote предлагает множество интересных функций, которые позволяют пользователю облегчить работу с бытовой техникой.