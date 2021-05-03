My.Keenetic для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 2
Лицензия: Бесплатная
Версия:65 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский, Украинский
Разработчик:
Категория:Удаленное управление
Загрузок (сегодня/всего):0 / 813 | Статистика
Размер:11,27 Мб
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My.Keenetic - мобильное приложение для быстрой настройки и управления интернет-центрами Keenetic, с помощью которого можно быстро и легко настроить подключение к Интернету, при необходимости обновить микропрограмму интернет-центра и перенастроить параметры Wi-Fi.

Приложение позволяет также узнать состояние и текущую скорость интернет-подключения, включить или выключить гостевую точку доступа, а также контролировать все подключенные к интернет-центру домашние устройства (при необходимости можно ограничить скорость или полностью запретить доступ в Интернет), пробросить необходимые порты, задать профиль контентной фильтрации Yandex.DNS или SkyDNS и  многое другое.

Особенности приложения:

  • Управление основными настройками и встроенными сервисами интернет-центров Keenetic.
  • Удаленное управление интернет-центром.
  • Ограничение скорости на устройствах.
  • Модуль управления встроенным клиентом Transmission.
  • Wake on Lan.
  • Отображение звонков для DECT станции.
  • И многое другое.
Что нового в My.Keenetic 65?

  • Начиная с KeeneticOS версии 3.6, полностью завершается поддержка приложения My.Keenetic.
    Используйте новое приложение Keenetic

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