My.Keenetic - мобильное приложение для быстрой настройки и управления интернет-центрами Keenetic, с помощью которого можно быстро и легко настроить подключение к Интернету, при необходимости обновить микропрограмму интернет-центра и перенастроить параметры Wi-Fi.

Приложение позволяет также узнать состояние и текущую скорость интернет-подключения, включить или выключить гостевую точку доступа, а также контролировать все подключенные к интернет-центру домашние устройства (при необходимости можно ограничить скорость или полностью запретить доступ в Интернет), пробросить необходимые порты, задать профиль контентной фильтрации Yandex.DNS или SkyDNS и многое другое.

Особенности приложения: