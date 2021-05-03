My.Keenetic для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|65 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский, Украинский
|Разработчик:
|Keenetic Limited
|Категория:
|Удаленное управление
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 813 | Статистика
|Размер:
|11,27 Мб
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My.Keenetic - мобильное приложение для быстрой настройки и управления интернет-центрами Keenetic, с помощью которого можно быстро и легко настроить подключение к Интернету, при необходимости обновить микропрограмму интернет-центра и перенастроить параметры Wi-Fi.
Приложение позволяет также узнать состояние и текущую скорость интернет-подключения, включить или выключить гостевую точку доступа, а также контролировать все подключенные к интернет-центру домашние устройства (при необходимости можно ограничить скорость или полностью запретить доступ в Интернет), пробросить необходимые порты, задать профиль контентной фильтрации Yandex.DNS или SkyDNS и многое другое.
Особенности приложения:
- Управление основными настройками и встроенными сервисами интернет-центров Keenetic.
- Удаленное управление интернет-центром.
- Ограничение скорости на устройствах.
- Модуль управления встроенным клиентом Transmission.
- Wake on Lan.
- Отображение звонков для DECT станции.
- И многое другое.
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Начиная с KeeneticOS версии 3.6, полностью завершается поддержка приложения My.Keenetic.
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